INTELLIGENCE. La CIA vuole reclutare spie militari cinesi con un video

A poche settimane dalla drammatica epurazione del generale cinese Zhang Youxia, numero 2 del CMC, la CIA si sta muovendo per capitalizzare su eventuali disaccordi con un nuovo video pubblico che prende di mira potenziali informatori nell’esercito cinese.

L’agenzia di spionaggio statunitense ha diffuso un video che ritrae un disilluso ufficiale militare cinese di medio livello, nell’ultima iniziativa statunitense di una campagna volta ad intensificare la raccolta di informazioni di intelligence sul rivale strategico di Washington, riporta Reuters.

Questo segue un’iniziativa simile dello scorso maggio, incentrata su personaggi fittizi all’interno del Partito Comunista Cinese al potere, che fornivano istruzioni dettagliate in lingua cinese su come contattare in modo sicuro l’intelligence statunitense.

Il direttore della CIA John Ratcliffe ha dichiarato in una nota che i video dell’agenzia hanno raggiunto molti cittadini cinesi e che l’agenzia continuerà a offrire ai funzionari del governo cinese “l’opportunità di lavorare insieme per un futuro migliore”.

Il mese scorso, il Ministero della Difesa cinese ha annunciato che Zhang Youxia, vicepresidente della Commissione Militare Centrale (CMC) sotto il comando di Xi Jinping, era sotto inchiesta, la rimozione di un alto dirigente militare cinese di più alto profilo degli ultimi decenni.

Il breve video della CIA pubblicato sul suo canale YouTube sembra mirato a sfruttare le ricadute politiche interne della repressione pluriennale della corruzione militare da parte di Pechino, che ha colpito i vertici dell’Esercito Popolare di Liberazione (PLA) oltre a Zhang.

“Chiunque abbia qualità di leadership è destinato a essere oggetto di sospetto e spietatamente eliminato”, dice l’ufficiale fittizio nel video in mandarino. “Il loro potere si basa su innumerevoli bugie”, dice, riferendosi ai superiori.

La CIA ha affermato di essere fiduciosa che la campagna online stia superando le restrizioni Internet del “Grande Firewall” cinese e raggiungendo il pubblico previsto.

“I nostri video passati hanno raggiunto milioni di persone e hanno ispirato nuove fonti”, ha dichiarato a Reuters un funzionario della CIA in condizione di anonimato, senza fornire dettagli.

La CIA ha investito molto nella lotta alla Cina e ha cercato di ricostruire la sua rete di spionaggio nel Paese dopo che Pechino ne ha paralizzato la portata uccidendo o imprigionando numerose fonti statunitensi tra il 2010 e il 2012.

Funzionari americani affermano che le agenzie di spionaggio cinesi hanno lavorato instancabilmente per reclutare dipendenti ed ex dipendenti statunitensi, e negli ultimi anni Pechino ha pubblicato resoconti di quelle che definisce reti di spionaggio statunitensi da lei scoperte in Cina.

Luigi Medici

