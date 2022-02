INTELLIGENCE. La Brigata dei Mujahidin balcanici va nel Donbass

Mentre i riflettori sono puntati sulle regioni di Donetsk e Luhansk c’è un altro pericolo che si aggira per l’Europa: gli estremisti islamisti dell’area balcanica. Non appena si è cominciato a parlare di escalation della violenza nel Donbass, gli account della social sfera pro Daesh di lingua albanese hanno cominciato a dir che attendevano i risvolti perché è più facile compiere attentati in situazioni di crisi o emergenza.

A questa notizia va aggiunto che la scorsa settimana, il direttore dell’SVR RF, l’intelligence estera russa, Sergei Naryshkin, ha dichiarato che gli estremisti islamici prenderanno parte ai combattimenti a fianco dell’Ucraina. Al di là della propaganda che non interessa in questo contesto la notizia non è così peregrina. Esempi recenti: la Libia con i Siriani; in Azerbaijan per combattere contro gli armeni e così via, in entrambi i casi le autorità locali hanno smentito.

Durante la guerra in Jugoslavia negli anni ’90, il potenziale degli estremisti islamici balcanici è stato utilizzato dalla “Fratellanza Musulmana” e da “Al-Qaeda”. Dopo lo scioglimento della Jugoslavia, i radicali hanno intrapreso un “tour” di hotspot chiave: prima la zona afghano-pakistana, poi l’Iraq e la Siria.

Il numero totale di combattenti radicalizzati in Albania, Bosnia Erzegovina (parte montuosa), Kosovo e Macedonia, Kosovo e Macedonia) potrebbe raggiungere i diecimila. Tuttavia, questa non è una massa omogenea che lancerebbe un assalto organizzato al fronte nel Donbas. Alcuni sono nei Balcani, altri sono nei ranghi della Jamaat albanese a Idlib, Siria, alcuni si sono già integrati con successo nell’Afghanistan talebano e alcuni stanno attualmente vivendo una “vita” in Turchia.

Il coordinatore regionale della suddetta struttura di vari estremisti, secondo i russi, sono i servizi speciali turchi, che operano sotto gli auspici dell’MI6 britannico. Alla fine dello scorso anno, l’intero contingente ha iniziato a trasferirsi in Turchia in piccoli gruppi attraverso i programmi umanitari della “Fondazione per i diritti umani e gli aiuti umanitari”, la turca IHH, che altrimenti opera sotto il diretto patrocinio dell’intelligence turca. Il programma è attuato attraverso attività di propaganda all’interno di diaspore organizzate etnicamente in un certo numero di paesi europei.

La dichiarazione di Sergei Naryshkin nei Balcani è passata inosservata, ma l’apparizione di Sergei Lavrov su RT ha avuto una reazione molto tagliente. «Il Kosovo e alcune altre parti dei Balcani occidentali sono diventati un terreno fertile per la criminalità. Questi sono terroristi e spacciatori di droga. I mercenari vengono reclutati lì per le guerre iniziate dagli Stati Uniti. Abbiamo informazioni che militanti del Kosovo, dell’Albania e della Bosnia ed Erzegovina sono stati reclutati per “sbilanciare la Russia”, il che include l’invio nel Donbas», ha detto a RT Lavrov.

Puntuali le smentite arrivate dalla regione balcanica. Il capo dell’amministrazione presidenziale del del Kosovo ha subito etichettato le parole di Lavrov come «parte integrante della campagna di disinformazione, con l’obiettivo di giustificare l’aggressione militare contro l’Ucraina».

L’ex primo ministro e poi ministro della Difesa albanese Pandeli Majko ha definito «non pervenuta» la dichiarazione di Lavrov e poi ha pubblicato sulla sua pagina Facebook un servizio di un giornalista indiano come prova della nazionalità dei mercenari stranieri. Il giornalista ha visitato il Centro di preparazione militare della legione georgiana “Mamuki Mamulashvili”, dove ci sono tradizionalmente croati, ma dove al momento non ci sono albanesi dall’Albania o dal Kosovo.

Tuttavia, si segnala che all’inizio di febbraio l’ambasciatore dell’Ucraina in Albania ha detto che alla loro ambasciata si sono «rivolta i cittadini del Kosovo con proposte e domande su come raggiungere l’Ucraina, più precisamente per partecipare alla difesa dell’Ucraina» e come di questo hanno informato il ministero degli Esteri ucraino.

D’altra parte, la vicepresidente del Comitato misto per la difesa e la sicurezza dell’Assemblea parlamentare della Bosnia-Erzegovina, Dusanka Majkic, ha recentemente dichiarato a Srna che «non ci dovrebbero essere dubbi sulle informazioni sul reclutamento di mercenari in Bosnia-Erzegovina, Kosovo e Albania da inviare nel Donbas. I Balcani occidentali sono una fucina di terroristi, oltre a trafficanti di droga e mercenari che perseguono gli obiettivi di altre persone».

Si stima che i suddetti estremisti non si recheranno in massa sul fronte ucraino, ma in piccoli gruppi. È anche ovvio che “Džemati Alban” non ha nulla a che fare in Ucraina – perché a giudicare dalle immagini caricate su Internet dei loro cecchini dall’Albania, Macedonia, alcuni comuni del Montenegro e della Serbia (regione di Raska) – sono più “modelli “al fronte e per ora stanno in Siria. Non è il caso degli estremisti, che vivono in Kosovo e Metohija o nelle zone montuose della FrBiH, dove devono far fronte a un’economia stagnante, disoccupazione e ingiustizia sociale, e che sono in cerca di occupazione.

Lucia Giannini