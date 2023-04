INTELLIGENCE. Il cargo militare cinese ha nuovi motori home made

L’aereo da trasporto cinese Y-20 è stato potenziato con un nuovo tipo di motore con un elevato rapporto di bypass, secondo quanto riportato dai media ufficiali, e il miglioramento darà all’aereo cargo un peso al decollo più elevato e un’autonomia maggiore.

La China Central Television ha mostrato due Y-20 affiancati mentre effettuavano una missione di aviolancio, riporta Global Times, sottolineando che si trattava di due macchine con motori diversi.

Sebbene Cctv non abbia approfondito la differenza, gli esperti censi hanno sottolineato che l’aspetto del motore del nuovo Y-20 è significativamente diverso da quello del vecchio. Il nuovo motore sembra più corto ma ha un diametro maggiore, il che significa che ha un rapporto di bypass maggiore.

È la prima volta che un Y-20 viene visto equipaggiato con questo tipo di motore in una notizia dei media ufficiali. In generale, un motore con un elevato rapporto di bypass è più grande ma fornisce una spinta maggiore e consuma meno carburante. Stando al Global Times, l’aereo ha un peso al decollo più elevato e un’autonomia più lunga e può decollare e atterrare su piste più corte.

Grazie a queste caratteristiche, i motori con alti rapporti di bypass sono popolari tra gli operatori di grandi aerei, compresi gli aerei da trasporto strategico e gli aerei passeggeri. Da anni si prevede che l’Y-20 avrebbe ricevuto un motore con un elevato rapporto di bypass per soddisfare il suo vero potenziale.

Nel 2020, sempre Cctv riportava che la Cina avrebbe sviluppato il motore WS-20 per sostituire il motore russo D-30 attualmente utilizzato sull’Y-20. Tang Changhong, capo progettista dell’Y-20, aveva dichiarato in una conferenza stampa all’Airshow China 2021 tenutosi a Zhuhai, nella provincia meridionale cinese del Guangdong, che il velivolo sarebbe stato equipaggiato con due tipi di motori sviluppati a livello nazionale, entrambi in fase di test di volo che a quel momento stavano procedendo senza intoppi.

Secondo gli osservatori, il successo dello sviluppo del nuovo motore segnerebbe una svolta nel settore dei motori aeronautici cinesi.

Gli esperti prevedono che il nuovo motore sarà installato su altri velivoli di grandi dimensioni, tra cui l’aerocisterna YU-20 e altri velivoli per missioni speciali.

Tommaso Dal Passo