INTELLIGENCE. Il Burkina Faso mostra le sue armi cinesi 

Il Burkina Faso, paese senza sbocco sul mare, ha messo in servizio un nuovo sistema di difesa aerea: lo Sky Dragon, prodotto dall’azienda cinese Norinco.

Il 1° settembre, la presidenza del Burkina Faso ha pubblicato un video che mostra il sistema di difesa aerea in funzione, incluso il lancio di un missile. Nelle immagini è stato avvistato anche un radar mobile di sorveglianza aerea; ciò ha portato Janes a concludere che si tratti dello Sky Dragon 30, prodotto dalla Norinco (China North Industries Corporation), riporta Defence Web.

Il nuovo sistema di difesa aerea del Burkina Faso è molto simile allo Sky Dragon 30 esposto al salone aeronautico di Zhuhai nel 2022. Secondo quanto riportato da Janes, il missile mostrato in quell’occasione sembrava costituito dalla sezione anteriore del missile aria-aria PLE-10E montata su un motore a razzo di dimensioni maggiori. Una brochure distribuita durante l’evento indicava per lo Sky Dragon 30 una gittata massima di 30 km e una quota operativa massima di 18 km. Il sistema sarebbe dotato di un cercatore a infrarossi e in grado di ingaggiare 12 bersagli contemporaneamente.

Lo Sky Dragon 30 è progettato per clienti internazionali alla ricerca di un sistema di difesa puntuale a corto raggio che richieda scarsa manutenzione. Il suo veicolo di lancio può impiegare anche il missile Sky Dragon 50, dotato di una gittata di 50 km, come riferito nel 2018 dall’emittente statale CCTV.

Altri equipaggiamenti presenti nel video più recente – tra cui veicoli corazzati e sistemi di artiglieria di produzione Norinco – erano già stati avvistati nel paese dell’Africa occidentale, per lo più in occasione di eventi successivi al gennaio 2024. Il video fa parte di una serie di iniziative per celebrare il quarto anno di governo del leader militare del Burkina Faso, Ibrahim Traoré.

Nel video del 1° settembre, il Ministro della Guerra e della Difesa Patriottica del Burkina Faso, il Maggiore Generale Célestin Simporé, ha menzionato ulteriori acquisizioni, tra cui quella definita “artiglieria terra-aria”, senza tuttavia specificare componenti o sistemi.

Negli ultimi anni, il Burkina Faso si è rivolto alla Cina per la fornitura di nuovi equipaggiamenti militari. Nell’ottobre 2025 è stata ufficialmente consegnata alle forze armate del Paese un’ingente fornitura di equipaggiamenti, tra cui veicoli per il supporto di fuoco VN22B da 105 mm, lanciarazzi multipli SR5, mortai semoventi SM6/WMA09 da 120 mm e veicoli comando basati sulla piattaforma WZ551, tutti prodotti dall’azienda cinese Norinco. Durante la cerimonia di consegna sono stati avvistati anche veicoli blindati DongFeng EQ2050 (Mengshi).

Secondo Jane’s, alla consegna dell’ottobre 2025 sono stati osservati anche quelli che sembravano essere 14 obici semoventi SH1 da 122 mm, almeno 16 obici trainati (probabilmente esemplari di seconda mano di M-30 sovietici o Type 54 cinesi da 122 mm) e almeno 10 autocarri Shaanxi.

Il sistema lanciarazzi multipli (MLRS) SR5 è in grado di impiegare razzi guidati e non guidati di diversi calibri, inclusi quelli da 122 e 220 mm. È basato su un telaio per autocarri militari 6×6. È in servizio presso le forze armate cinesi dal 2013 ed è stato anche esportato.

Il VN22 è una famiglia di veicoli corazzati da combattimento cinesi ruotati 6×6 destinati all’esportazione. La variante VN22B è un veicolo d’assalto (assault gun) dotato di una torretta con equipaggio di dimensioni maggiori, simile a quella utilizzata sul WMA301. È armato con un cannone da 105 mm. Lo scafo a forma di V è progettato per offrire protezione contro le mine.

Il sistema PLL-05 (WMA029/SM6) di Norinco è un mortaio-obice semovente da 120 mm basato su un telaio WMZ 551 6×6. Può operare sia in modalità di tiro indiretto che diretto. La gittata massima efficace è di 8,5 km per le granate da mortaio da 120 mm, 9,5 km per i proiettili di tipo obice e 12,8 km per le granate da mortaio a propulsione assistita da razzo. È in servizio presso le forze armate cinesi ed è stato anche esportato. Sembra che il Burkina Faso abbia ricevuto anche veicoli blindati Paramount Mbombe 4 di fabbricazione sudafricana. Nell’ottobre 2025 sono apparsi sui social media video che mostravano almeno due Mbombe 4 dotati di torrette per mitragliatrici, apparentemente in servizio presso le forze armate burkinabé.

La nazione dell’Africa occidentale continua a potenziare le proprie forze armate per far fronte a incessanti attacchi terroristici. Negli ultimi cinque anni, il Paese è stato l’epicentro di violenze e vittime legate a gruppi militanti islamisti nel teatro del Sahel. Il deterioramento della situazione della sicurezza in Burkina Faso è accompagnato dalla progressiva perdita di controllo sul territorio a vantaggio dei gruppi militanti.

Nell’ambito degli sforzi per contrastare i militanti, nel giugno 2024 il Burkina Faso ha ricevuto dalla Cina 100 nuovi veicoli blindati, tra cui almeno 40 Norinco VP11 e 50 Norinco CS/VP14, oltre a 17 escavatori Caterpillar.

Nel 2024 sono state registrate altre consegne, in particolare almeno due veicoli blindati Temsah 6×6 di fabbricazione egiziana, sette ambulanze blindate Fahd e 20 autocarri GAZ 3308 Sadco 4×4. Sono stati avvistati anche diversi autocarri KrAZ-6322 6×6. Secondo i media locali, nell’aprile 2024 è stata effettuata la consegna di un totale di 75 veicoli, tra cui 20 autocisterne KrAZ, 20 veicoli “M53” e diversi veicoli blindati.

Nel gennaio 2024, il Burkina Faso ha ricevuto almeno otto mortai semoventi Norinco CS/SM1 da 81 mm montati su veicoli tattici leggeri Dongfeng EQ2050. Secondo il database sui trasferimenti di armi dello Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI), nel 2024 il Burkina Faso ha ricevuto anche 16 veicoli VN22, oltre a dieci veicoli trasporto truppe blindati WZ-551 e sei veicoli di supporto al fuoco “Assaulter” di provenienza cinese.

Nel dicembre 2024, un ingente lotto di autocarri e veicoli blindati è stato consegnato alle forze armate. La fornitura comprendeva circa 50 veicoli blindati CS/VP14, 25 veicoli da combattimento blindati VN22 e un numero imprecisato di veicoli trasporto truppe blindati 6×6 Norinco CS/VN9, oltre a circa 100 autocarri e 50 autocisterne Shacman.

La Cina ha inoltre rafforzato i legami con i paesi confinanti del Burkina Faso, ovvero Mali e Niger, in un contesto di crescente declino dell’influenza occidentale. Nel 2024, il Mali ha siglato un accordo nel settore della difesa con la Norinco per la fornitura di equipaggiamento militare, attività di addestramento e trasferimento di tecnologie.

Secondo quanto riportato dal South China Morning Post, la Norinco ha aperto uffici commerciali in almeno quattro paesi africani, a fronte della crescente domanda di equipaggiamento militare nel continente africano.

Luigi Medici

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