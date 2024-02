INTELLIGENCE. I russi cannibalizzano i loro “Alligator”

A quasi tre anni dall’invasione russa dell’Ucraina, veicoli, aerei e materiali di entrambe le parti mostrano l’usura a cui sono esposti. Uno di questi casi corrisponde agli elicotteri d’attacco Ka-52 Alligator, che continuano a mostrare segni di “cannibalizzazione”.

Le ultime conferme sono venute alla luce nei primi giorni di febbraio, dopo che il Ministero della Difesa russo ha pubblicato una serie di sequenze relative a Ka-52 operanti nel teatro ucraino. Questi elicotteri d’attacco mostrano di aver ricevuto parti da altri velivoli: cabina di pilotaggio, stabilizzatore verticale, gruppo di coda, e così via, riporta Zona Militar.

Sebbene la cannibalizzazione non sia insolita in caso di guerra, la flotta Ka-52 “rigenerata” aumenta di numero a causa del lungo periodo in cui hanno operato in condizioni di combattimento. La flotta Ka-52 ha subito poi notevoli perdite , quindi la cannibalizzazione è un altro fattore per un modello che è stato decimato sui campi di battaglia ucraini.

Molti canali social media concordano sul fatto che più di 40 Ka-52 sono stati distrutti dall’inizio dell’invasione del 2022, con altri 20 aerei danneggiati o catturati. Tenendo conto che al 2022 le Forze Aerospaziali russe contavano tra le 130/140 unità, la situazione della flotta sarebbe estremamente complessa, con quasi il 50% perso, danneggiato o catturato.

Nonostante le gravi perdite, i Ka-52 continuano ad essere una delle piattaforme al fronte per il supporto aereo all’avanzata delle forze di terra. Ka-52 e Mi-28 vengono utilizzati come mezzi di saturazione, compito per il quale utilizzano i loro lanciatori B-8V20A da 80 mm.

Come si è visto in diverse sequenze, gli elicotteri d’attacco russi effettuano queste operazioni di saturazione volando a bassa quota, per poi alzarsi per pochi secondi e lanciare le salve. Questa manovra è dovuta all’efficacia dimostrata dalle difese antiaeree ucraine, che hanno dimostrato quanto complesse e pericolose possano essere le operazioni con elicotteri d’attacco nelle missioni di supporto ravvicinato.

Maddalena Ingrao

Segui i nostri aggiornamenti su Spigolature geopolitiche: https://t.me/agc_NW e sul nostro blog Le Spigolature di AGCNEWS: https://spigolatureagcnews.blogspot.com/