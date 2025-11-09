INTELLIGENCE. Egitto, Siria, Libano al lavoro per ricostituire una rete “I” regionale

Diverse fonti di sicurezza in Medio Oriente hanno riferito che il numero di ufficiali dell’intelligence egiziana a Damasco e Beirut è aumentato significativamente nelle ultime settimane. Questi ufficiali sono arrivati ​​per supportare la cooperazione sempre più stretta tra il Cairo e il nuovo Servizio di Intelligence Generale Siriano (GIS), guidato dal generale Hussein al-Salama. Il GIS sovrintende sia alla sicurezza interna che all’intelligence estera.

Al-Salama è un ex membro di al-Qaeda, conosciuto come Abu Musaab al-Shuhayl, e uno dei più fedeli sostenitori del presidente ad interim Ahmed al-Sharaa; ha visitato il Cairo all’inizio di settembre per concludere i colloqui sulla sicurezza tra i due paesi, in particolare per quanto riguarda Israele.

In Libano, anche il Servizio di Sicurezza dello Stato e le Forze di Sicurezza Interna (ISF) hanno accolto con favore gli sforzi di Al-Salama per stabilire una cooperazione con entrambe le agenzie, nonostante i loro diversi gradi di fedeltà. Anche l’intelligence egiziana sta intensificando le sue interazioni con i servizi segreti di Beirut.

Nel frattempo, un altro vicino immediato, Hamid al-Shatri, capo del Servizio di Intelligence Nazionale Iracheno (INSI), ha visitato la Siria un mese fa per incontrare il capo della SRF. Si stanno rafforzando anche i legami con la Direzione Generale dell’Intelligence della Giordania, inizialmente riluttante a collaborare durante il cambio di regime in Siria alla fine dello scorso anno.

Tutti i colloqui bilaterali regionali con le IDF si svolgono sotto lo stretto auspicio di Ankara, i cui rappresentanti talvolta aiutano i nuovi politici di Damasco, nonché i loro protetti, ad aprire le porte all’estero. Dietro le quinte, il neonato servizio di intelligence siriano sta cercando sempre più di convincere tutte le parti del suo sufficiente potere e influenza, mentre vecchie preoccupazioni regionali sulla spartizione della Siria stanno riaffiorando. Queste preoccupazioni includono il desiderio di autonomia dei curdi a est (una possibilità a cui Al-Salama si è fermamente opposto fin dalla sua nomina a capo dell’intelligence), gli alawiti sulla costa e i drusi a sud. Israele dispone di canali di comunicazione affidabili con tutte queste comunità.

Inoltre, una recente dichiarazione del Rappresentante Speciale degli Stati Uniti per la Siria, Tom Barrack, ha esacerbato le tensioni sull’identità regionale e sugli stati nazionali. In un’intervista del 26 settembre, ha suscitato indignazione dichiarando, a proposito del Medio Oriente nel suo complesso: “Non esiste un Medio Oriente. Ci sono tribù e villaggi…” Questa rete di alleanze regionali, sostenuta dall’Arabia Saudita e dal Qatar, aiuterà anche Damasco a resistere alle pressioni di Israele e degli Stati Uniti. Questi ultimi chiedono al nuovo regime di firmare gli Accordi di Abramo e quindi di concludere la pace con Israele senza indugio.

Questi canali di cooperazione garantirono inoltre ad Al-Salama un ruolo sempre più importante nei negoziati con americani, francesi e finanziatori del Golfo Persico. All’inizio di ottobre, partecipò alla Conferenza sulla Sicurezza di Monaco ad Al-Ula, in Arabia Saudita, dove ha incontrato rappresentanti dell’élite diplomatica e di sicurezza del Medio Oriente e dell’Occidente, portando sempre con sé una piccola valigetta.

Luigi Medici

