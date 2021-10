INTELLIGENCE. È intensa la guerra di spie contro gli States

I vertici del controspionaggio degli Stati Uniti hanno avvertito le stazioni della CIA in tutto il mondo circa il numero “preoccupante” di informatori reclutati da paesi stranieri per spiare l’America che vengono uccisi, arrestati o molto probabilmente compromessi.

Stando al New York Times, un “insolito cablogramma top secret” ha fornito il numero specifico di informatori che sono stati giustiziati dalle agenzie di intelligence avversarie negli ultimi anni, evidenziando la lotta che stanno affrontando nel reclutare spie in tutto il mondo.

«Negli ultimi anni, i servizi segreti avversari in paesi come Russia, Cina, Iran e Pakistan hanno dato la caccia alle fonti della CIA e in alcuni casi li hanno trasformati in agenti doppi», ha detto il NYT.

Negli ultimi due decenni, la Central Intelligence Agency ha investito pesantemente in paesi come Iraq, Siria e Afghanistan nella sua guerra contro il terrorismo. È stato anche riferito che si sono concentrati sul miglioramento della raccolta di informazioni in Cina e Russia e i politici statunitensi chiedono più informazioni sulle potenze avversarie. Mentre la perdita di informatori non è un nuovo problema per le agenzie di intelligence americane, il messaggio sottolinea la gravità della situazione, riporta Hindustan Times.

L’uso dell’intelligenza artificiale, il riconoscimento facciale e altri strumenti sofisticati hanno reso più facile per i governi stranieri tracciare i funzionari dell’intelligence statunitense che operano nel loro paese, il monitoraggio degli agenti dell’intelligence potrebbe facilmente condurli agli agenti che lavorano per la CIA.

Nel 2009, un’operazione della CIA in Afghanistan è andata male quando un medico giordano si è fatto esplodere in una base militare statunitense a Khost, uccidendo sette agenti della CIA e un altro ufficiale giordano. Il triplo agente, Humam Khalil al Balawi, aveva ingannato gli ufficiali della CIA facendogli credere che avrebbe spiato per loro.

Il problema di mettere la “missione al di sopra della sicurezza” non prestando abbastanza attenzione al potenziale rischio di controspionaggio è il rischio maggiore che viene evidenziato nel cablogramma, secondo il rapporto del New York Times.

Antonio Albanese