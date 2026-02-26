INTELLIGENCE. Droni fantasma cinesi sui cieli di Taiwan

Un grande drone militare cinese ha effettuato voli regolari sul Mar Cinese Meridionale negli ultimi mesi, trasmettendo falsi segnali di transponder che lo facevano apparire come altri velivoli, tra cui un aereo cargo bielorusso sanzionato e un caccia britannico Typhoon.

Addetti militari e analisti della sicurezza che esaminano le operazioni affermano che i voli rappresentano un cambiamento radicale nelle tattiche di “zona grigia” della Cina nel conteso Mar Cinese Meridionale e sembrano testare possibili capacità di escamotage in caso di invasione cinese di Taiwan, riporta Reuters.

Da agosto, almeno 23 voli sono stati registrati con il nominativo di chiamata YILO4200, un noto drone militare cinese di lunga durata, ma il velivolo ha trasmesso i codici di altri velivoli, secondo Flightradar24. L’analisi dei voli ha mostrato che le rotte di volo spesso si dirigono a est dalla provincia cinese di Hainan verso le Filippine, vicino alle contese Isole Paracelso, e lungo la costa del Vietnam.

Le operazioni rappresentano un elemento nuovo e complesso nell’espansione della presenza cinese nel Mar Cinese Meridionale e attorno a Taiwan, mentre il suo esercito risponde alle richieste del Partito Comunista di aumentare la prontezza delle sue forze. Le attività includono lo sfruttamento di tattiche di guerra elettronica e inganno. E sebbene sia improbabile che il mascheramento inganni completamente i controllori del traffico aereo o i radar di livello militare, potrebbe seminare confusione e perdite di tempo in un conflitto, nascondere attività di sorveglianza sensibili o essere utilizzato per propaganda o disinformazione, hanno affermato gli inviati e gli analisti di intelligence.

I voli sono apparsi principalmente su Flightradar24 come un aereo cargo Ilyushin-62 operato dalla bielorussa Rada Airlines, ma anche come un Typhoon della Royal Air Force, un aereo passeggeri Il-62 nordcoreano e un anonimo jet privato Gulfstream. Da metà dicembre, YILO4200 ha effettuato diversi voli anche nella Cina nord-occidentale, l’ultimo dei quali il 15 febbraio, quando è apparso come un Pilatus PC-12 anonimo, un piccolo aereo passeggeri turboelica.

I numeri di registrazione degli aerei derivano da un indirizzo codificato a 24 bit, gestito dall’Organizzazione Internazionale per l’Aviazione Civile. Trasmessi tramite transponder, i numeri aiutano a rivelare la posizione, la direzione e la velocità di un aereo. Sebbene siano univoci per ogni aereo, gli indirizzi sono pubblicamente noti ed è possibile ricodificare un transponder per assegnargli un numero di registrazione diverso.

Partendo dall’aeroporto internazionale Qionghai Boao di Hainan, l’aereo è rimasto spesso in volo per ore, volando a forma di stella o di clessidra sulle stesse aree. I profili di volo corrispondevano a quelli tipicamente associati ai grandi droni militari impiegati in operazioni di sorveglianza e coperturaaree sensibili del Mar Cinese Meridionale, comprese le aree frequentate dai sottomarini, hanno affermato quattro analisti dell’intelligence a conoscenza dei dati.

L’esercito cinese generalmente pilota i suoi droni “in modalità oscura”, senza trasmettere né nominativi di chiamata né numeri di registrazione. Due voli tra i 23 esaminati da Reuters sono apparsi particolarmente insoliti: in uno, a cavallo tra il 5 e il 6 agosto, il drone ha inizialmente trasmesso un codice appartenente al Typhoon della RAF, poi ha commutato il segnale su altri tre aerei nell’arco di circa 20 minuti, atterrando infine con le sembianze dell’aereo della Rada Airlines.

In un altro, il 18 novembre, il drone era in volo spacciandosi per l’aereo bielorusso quando in realtà l’aereo Il-62 della Rada era decollato vicino alla Bielorussia diretto a Teheran.

Il nominativo YILO4200 proviene dal velivolo senza pilota a lunga autonomia Wing Loong 2, un velivolo simile al drone statunitense Reaper, con un’apertura alare di 20,5 metri. Il Wing Loong è utilizzato principalmente per la sorveglianza, ma può essere adattato per altri compiti, tra cui operazioni di comando e controllo, attacchi missilistici di precisione e operazioni antisommergibile. È prodotto dalla Chengdu Aircraft Corporation, una sussidiaria della statale AVIC.

Sovrapposte a una mappa di Taiwan, le 23 rotte di volo attraversano diversi punti di interesse militare, concentrati intorno a Taipei, ma che si estendono anche lungo la costa meridionale dell’isola. Le traiettorie orientali portano l’aereo vicino alle basi giapponesi e statunitensi di Okinawa e di altre isole dell’arcipelago delle Ryukyu.

Antonio Albanese

