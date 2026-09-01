INTELLIGENCE. COSCO accusata di spiare per il governo cinese 

Il gigante statale cinese delle spedizioni COSCO utilizzerebbe apparecchiature nascoste a bordo delle sue navi per spiare le comunicazioni militari vicino alle coste di nazioni bersaglio, tra cui gli Stati Uniti, hanno affermato due alti funzionari dell’amministrazione Trump.

I funzionari, che hanno parlato a condizione di anonimato per discutere la valutazione statunitense del programma cinese, hanno affermato che COSCO ha una partnership di raccolta di informazioni con Pechino che dura da decenni. L’accordo consente alla Cina di raccogliere segnali di comunicazione da navi e aerei che operano in Europa, Nord America e Asia, hanno affermato, riporta Reuters.

Le sofisticate apparecchiature a bordo delle navi hanno lo scopo di consentire alla Cina di raccogliere informazioni su “tecnologie di comunicazione militare e sviluppi nella crittografia”, ha affermato uno dei funzionari.

Questo permette inoltre a Pechino di monitorare le principali rotte marittime e le vie di navigazione cruciali per il commercio e la navigazione militare, ha aggiunto il funzionario.

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump e il leader cinese Xi Jinping hanno in programma di incontrarsi a Washington per un vertice alla fine di questo mese, durante il quale si prevede che discuteranno una serie di delicate questioni di sicurezza e commerciali.

I funzionari non hanno specificato il tipo di equipaggiamento che le navi della COSCO avrebbero utilizzato, ma hanno affermato che si trattava di “sofisticate piattaforme per la raccolta di informazioni di intelligence sui segnali”, non di normali apparecchiature di comunicazione.

Hanno affermato che Pechino utilizza le informazioni raccolte per rafforzare la propria posizione nelle controversie territoriali e per fornire ricognizione marittima e segnali di allerta precoce su obiettivi militari stranieri.

L’ambasciata cinese a Washington ha dichiarato che il governo cinese non chiederebbe mai a nessuna azienda o individuo di “raccogliere o fornire dati, informazioni o intelligence situati all’estero in violazione delle leggi locali”. “Ci opponiamo alla demonizzazione della Cina attraverso la diffusione della cosiddetta narrativa della ‘raccolta di informazioni’, che è totalmente infondata”, ha dichiarato a Reuters il portavoce dell’ambasciata Liu Chang.

Un rapporto pubblicato dal Naval War College degli Stati Uniti nell’aprile 2025 affermava che era probabile che l’Esercito Popolare di Liberazione cinese (PLA) stesse sfruttando le flotte pescherecce e mercantili del paese per la raccolta di informazioni e la sorveglianza.

Il Pentagono ha inserito COSCO nella sua lista di aziende collegate all’esercito cinese nel gennaio 2025, una designazione che comporta gravi danni reputazionali per le aziende, nonché divieti di appalto da parte del governo statunitense, ma non implica sanzioni formali.

La legge cinese impone alle aziende del paese di supportare le attività di intelligence del governo. Ciononostante, COSCO rimane una delle principali compagnie di navigazione globali che fanno scalo nei porti statunitensi e detiene diverse joint venture per i servizi terminalistici per navi portacontainer negli Stati Uniti.

L’amministrazione Trump, lo scorso anno, aveva pianificato di imporre miliardi di dollari di tasse portuali alle compagnie di navigazione cinesi, tra cui COSCO, nel tentativo di rivitalizzare i settori cantieristico e marittimo statunitensi, ormai in declino.

Il piano è stato tuttavia sospeso dopo che Trump ha raggiunto un accordo con Xi Jinping lo scorso ottobre per una distensione commerciale della durata di un anno. L’accordo scade a novembre e si prevede che una possibile proroga sarà oggetto dei colloqui di settembre tra i due leader.

Luigi Medici

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