INTELLIGENCE. Allarme dei Five Eyes sul reclutamento cinese tramite social media

La scorsa settimana, le agenzie di intelligence dell’alleanza Five Eyes hanno pubblicato un bollettino congiunto, avvertendo che i servizi segreti militari cinesi utilizzano sistematicamente piattaforme di networking professionale come LinkedIn, Indeed e Upwork per reclutare personale governativo e militare ed estrarre informazioni classificate o riservate dai governi occidentali.

L’allerta, intitolata “Safeguarding our Secrets” (Salvaguardare i nostri segreti, ndr), proviene dall’FBI, dal Servizio di intelligence canadese (CISA), dall’Organizzazione australiana per la sicurezza e l’intelligence (ISAO), dalla comunità di intelligence neozelandese e dall’MI5 britannico, riporta InfoRiskToday.

Nel documento viene descritta un’operazione di reclutamento in cinque fasi, mirata a persone in possesso di autorizzazioni di sicurezza, personale militare in servizio attivo e chiunque abbia accesso a informazioni governative sensibili, ma non necessariamente classificate, inclusi accademici, giornalisti, scrittori freelance e dipendenti di think tank.

Gli ufficiali dell’intelligence cinese si fingono dipendenti di società di consulenza private, think tank o agenzie di risorse umane e pubblicano annunci di lavoro per analisti di politica estera e difesa sulle piattaforme di ricerca lavoro, per poi selezionare i candidati che potrebbero potenzialmente avere accesso a informazioni sensibili.

I candidati selezionati vengono sottoposti a un processo di colloquio che valuta il loro potenziale accesso alle informazioni riservate e, a coloro che vengono scelti, viene richiesto di redigere una relazione di prova. Ai candidati viene chiesto di produrre ulteriori rapporti contenenti informazioni più riservate e di spostare poi la conversazione su una piattaforma più “sicura”, come ad esempio una piattaforma di messaggistica crittografata.

Ai candidati vengono offerti compensi, che vanno da poche centinaia a diverse migliaia di dollari per rapporto, e i pagamenti vengono effettuati tramite piattaforme di terze parti, tra cui PayPal, Payoneer, Zelle, Skrill, Wise, Western Union e criptovalute. Spesso i pagamenti provengono da conti appartenenti a persone che il candidato non ha mai incontrato.

“Sebbene i candidati spesso non abbiano accesso diretto a informazioni classificate, anche informazioni non classificate sulla politica governativa, sulla strategia militare, sulle capacità e sulle installazioni possono essere raccolte e combinate con rapporti più sensibili per formare un quadro operativo completo”, hanno affermato le agenzie nel dcoumentow. “Alcuni tipi di dati possono mettere a rischio la vita del personale militare in prima linea o di altro personale, possono indebolire la nostra prosperità economica e consentire interferenze nei nostri processi democratici”.

Le agenzie dei Five Eyes hanno affermato di aver già identificato individui che hanno fornito informazioni attraverso questo sistema e che tali attività hanno portato a procedimenti penali, perdita del lavoro e revoca dell’autorizzazione di sicurezza.

Nel mese di novembre 2025, i servizi segreti britannici hanno pubblicato un avviso in cui si segnalava che agenti cinesi stavano utilizzando LinkedIn per prendere di mira i membri del Parlamento.

L’utilizzo di Linkedin ad esempio non è nuovo. Nel 2019, riportava all’epoca Stratfor, Mika Aaltola dell’Istituto finlandese per gli affari internazionali, si è concentrato sull’attività cinese su LinkedIn. Il fenomeno, tuttavia, non è limitato alle operazioni di intelligence cinesi. Tutte le agenzie di intelligence sfruttano la piattaforma. Ciononostante, il numero di casi segnalati e attribuiti alla Cina suggerisce che i loro servizi segreti sono tra gli utilizzatori più attivi e aggressivi di LinkedIn come strumento di reclutamento.

Tommaso Dal Passo

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