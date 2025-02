INTELLIGENZA ARTIFICIALE. DeepSeek va alla guerra dei chip nel mercato cinese

L’ascesa dei modelli di intelligenza artificiale di DeepSeek può essere considerata anche una possibilità per i produttori di chip cinesi come Huawei di competere nel mercato interno contro i processori statunitensi.

I produttori di chip cinesi sono da anni in competizione con Nvidia nella costruzione di chip di fascia alta competitivi per i modelli di formazione IA. Tuttavia, i modelli di DeepSeek, che si concentrano sull'”inferenza”, o quando un modello di AI produce conclusioni, ottimizzano l’efficienza computazionale anziché basarsi esclusivamente sulla potenza di elaborazione grezza, riporta Reuters.

Questo è uno dei motivi per cui si prevede che il modello cinese colmerà in parte il divario tra ciò che i processori IA realizzati in Cina e le loro controparti statunitensi più potenti possono fare.

Huawei e altri produttori di chip IA cinesi come Hygon, EnFlame, sostenuta da Tencent, Tsingmicro e Moore Threads hanno rilasciato dichiarazioni nelle ultime settimane affermando che i prodotti supporteranno i modelli DeepSeek, sebbene siano stati rilasciati pochi dettagli.

I dirigenti del settore ora prevedono che la natura open source di DeepSeek e le sue basse commissioni potrebbero aumentare l’adozione dell’intelligenza artificiale e lo sviluppo di applicazioni reali per la tecnologia, aiutando le aziende cinesi a superare i limiti all’esportazione degli Stati Uniti sui loro chip più potenti.

Anche prima che DeepSeek facesse notizia quest’anno, prodotti come l’Ascend 910B di Huawei erano considerati da clienti come ByteDance più adatti per attività di “inferenza” meno intensive dal punto di vista computazionale, la fase successiva all’addestramento che prevede modelli di intelligenza artificiale addestrati che fanno previsioni o eseguono attività, ad esempio tramite chatbot.

In Cina, decine di aziende, dalle case automobilistiche ai fornitori di telecomunicazioni, hanno annunciato piani per integrare i modelli di DeepSeek nei loro prodotti e nelle loro operazioni. “Questo sviluppo è molto allineato con la capacità dei fornitori di chipset IA cinesi”, ha affermato Lian Jye Su, analista capo presso la società di ricerca tecnologica Omdia.

“I chipset AI cinesi hanno difficoltà a competere con la GPU di Nvidia nell’addestramento IA, ma i carichi di lavoro di inferenza IA sono molto più indulgenti e richiedono una comprensione molto più locale e specifica del settore”, ha affermato.

Tuttavia, mentre i chip IA cinesi sono competitivi in ​​termini di costi per l’inferenza, limitatamente al mercato cinese poiché i chip Nvidia sono comunque migliori anche per le attività di inferenza.

Anche se le sanzioni Usa impediscono ai chip IA più avanzati di Nvidia di entrare in Cina, all’azienda è ancora consentito vendere chip di addestramento meno potenti che i clienti cinesi possono utilizzare per le attività di inferenza.

Recentemente Nvidia ha pubblicato un post sul blog su come il tempo di inferenza stesse aumentando come una nuova legge di scalabilità e ha sostenuto che i suoi chip saranno necessari per rendere DeepSeek e altri modelli di “ragionamento” più utili.

Oltre alla potenza di calcolo, la lotta tra Huawei e Nvidia tocca anche CUDA di Nvidia e CANN (Compute Architecture for Neural Networks) di Huawei; cioè le piattaforme usate per la programmazione.

Huawei è stata la più aggressiva nei suoi sforzi per staccarsi da Nvidia offrendo un equivalente CUDA (acronimo di Compute Unified Device Architecture) chiamato Compute Architecture for Neural Networks (CANN), ma gli esperti hanno affermato che ha incontrato ostacoli nel convincere gli sviluppatori ad abbandonare CUDA.

Lucia Giannini

