INDOPACIFICO. Pechino potenza Neocoloniale

Il quadro completo del mosse di Pechino nell’area Indo Pacifica suggerisce che il suo tentativo di trasformare il Pacifico in un lago cinese sarebbe in fase di stallo e dovrà affrontare forti controcorrenti per il prossimo futuro. Gran parte dell’opposizione che Pechino deve affrontare nel Pacifico è stimolata dalle stesse azioni del governo cinese.

A dire il vero, riporta AT. l’anno 2022 ha visto due importanti successi della politica cinese nel Pacifico. Uno era l’accordo sulla sicurezza che il primo Ministro delle Isole Salomone Manasseh Sogavare ha firmato con Pechino. Sebbene il testo ufficiale non sia stato reso pubblico, in una bozza trapelata le Salomone invitano le forze di sicurezza cinesi a mantenere l’ordine sulle isole e accolgono con favore le visite regolari delle navi da guerra cinesi.

L’eventuale dispiegamento della polizia cinese prenderebbe il ruolo, oramai passato, dell’Australia di fornire rinforzi di polizia alle Isole Salomone quando necessario. Gli scali di routine della Marina cinese aiuterebbero a raggiungere l’obiettivo della Cina di ottenere una base navale de facto nel Pacifico, che potrebbe potenzialmente limitare la libertà di manovra strategica dell’Australia.

In secondo luogo, la Cina ha ampliato la sua influenza a Kiribati, che come le Salomone ha trasferito il suo riconoscimento diplomatico dalla Repubblica di Cina (Taiwan) a Pechino nel 2019. Wang Yi e il governo di Kiribati hanno firmato 10 accordi commerciali non trasparenti.

Gli osservatori temono che la Cina stia guadagnando diritti esclusivi di pesca nell’area protetta delle isole Phoenix amministrata da Kiribati, una riserva marina delle dimensioni della California. Nel luglio 2022, Kiribati ha annunciato che avrebbe lasciato un’importante organizzazione regionale, il Forum delle Isole del Pacifico, isolando Kiribati dai governi vicini che potrebbero sconsigliare un impegno eccessivo con la Cina. Pechino ha proposto di aggiornare una pista di atterraggio dell’era della Seconda guerra mondiale a Kiribati, sollevando preoccupazioni che potrebbe servire anche come base aerea militare cinese.

Nel complesso, tuttavia, Pechino potrebbe aver perso terreno nel Pacifico nel 2022 e nel 2023. La costruzione di infrastrutture cinesi nel Pacifico riflette un problema più ampio con la Belt and Road Initiative, che si sta rivelando gravosa per Pechino poiché emergono indicazioni che potrebbe perdere denaro sul pacchetto totale dei suoi prestiti globali. Lo slancio dell’attività economica cinese nel Pacifico ha mostrato segni di rallentamento nel 2022.

Gli aiuti allo sviluppo della Cina nel Pacifico hanno raggiunto il picco nel 2016 e da allora sono diminuiti ogni anno. Le prestazioni effettive di Pechino nella fornitura di assistenza spesso non sono all’altezza delle promesse iniziali. Alcuni progetti si stanno rivelando difficili da portare a termine. Un accordo del 2017 in cui la Cina avrebbe costruito strade per un valore di 4 miliardi di dollari in Papua Nuova Guinea, ad esempio, rimane nel limbo.

Oltre ai successi, Pechino ha subito alcune recenti battute d’arresto. Nel maggio 2022, il ministro degli Esteri cinese Wang Yi ha visitato la regione. I funzionari cinesi hanno tentato di limitare severamente l’accesso ai media locali, più o meno allo stesso modo in cui il governo di Pechino gestisce la stampa all’interno della Cina.

Wang ha lanciato un ampio accordo economico, di sicurezza e di formazione a 10 stati del Pacifico. Comprendeva l’affermazione dei principi di Pechino di “una sola Cina” e di “non interferenza”. La risposta dei governi delle isole del Pacifico è stata ampiamente negativa, spingendo Wang a ritirare la proposta.

Nel gennaio di quest’anno, il primo ministro delle Fiji Sitiveni Rabuka ha dichiarato che il suo paese stava rescindendo un accordo in base al quale la Cina ha addestrato la polizia delle Fiji. «Il nostro sistema di democrazia e giustizia è diverso» da quello cinese, ha detto, «quindi torneremo a quelli che hanno sistemi simili con noi», come Australia e Nuova Zelanda.

Sia il governo neozelandese che quello australiano hanno aumentato i loro aiuti allo sviluppo nella regione. L’Australia ha firmato un accordo di sicurezza con Vanuatu per evitare che la Cina possa fare lo stesso.

Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha ospitato i leader del Pacifico in un vertice tra Stati Uniti e Isole del Pacifico, il primo. Il governo degli Stati Uniti ha annunciato 810 milioni di dollari di nuova assistenza statunitense alla regione; prevede di aprire ambasciate nelle Isole Salomone, Kiribati e Tonga; e la ripresa delle operazioni di volontariato dei Peace Corps nelle Fiji, Samoa, Tonga e Vanuatu. L’Agenzia statunitense per lo sviluppo internazionale ha dichiarato che ristabilirà una missione nelle Fiji.

Nel frattempo, il Quad, composto da Stati Uniti, Giappone, Australia e India, ha annunciato un programma di sensibilizzazione sul dominio marittimo per aumentare la capacità degli stati insulari del Pacifico di combattere la pesca illegale. Questa iniziativa Partners in the Blue Pacific, annunciata nel giugno 2022, mira a coordinare l’azione tra gli Stati Uniti e i suoi alleati per contrastare ciò che considerano un’attività negativa della Cina nella regione.

Il lungo termine non sembra promettente per la Cina nel Pacifico. La Cina è in un enorme svantaggio di soft power rispetto agli Stati Uniti. Le società delle isole del Pacifico sono tradizionalmente cristiane e favorevolmente inclini a sistemi politici democratici.

La Cina, ovviamente, fallisce su entrambi i fronti. Le isole del Pacifico hanno significative comunità della diaspora negli Stati Uniti, ma non in Cina. Dato che l’innalzamento del livello del mare è una questione di vita o di morte per gran parte del Pacifico, la Cina non guadagna punti extra per essere il principale emettitore mondiale di gas serra, sebbene gli Stati Uniti siano al secondo posto.

Maddalena Ingrao