INDOPACIFICO. Papua Nuova Guinea non sarà usata dagli USA per attacchi militari

La Papua Nuova Guinea (PNG) non sarà usata come base per “scatenare una guerra” e un accordo di difesa con gli Stati Uniti proibisce “operazioni militari offensive”, ha detto martedì il suo primo Ministro.

Il Segretario di Stato americano Antony Blinken ha dichiarato lunedì che un accordo di cooperazione in materia di difesa firmato con la Papua Nuova Guinea all’inizio della giornata avrebbe ampliato le capacità della nazione insulare del Pacifico e reso più facile per l’esercito americano addestrarsi con le sue forze. L’accordo ha suscitato le proteste degli studenti per il timore che possa coinvolgere la PNG nella competizione strategica tra Stati Uniti e Cina, riporta Reuters.

Il primo Ministro James Marape ha dichiarato che l’accordo non è un trattato e non deve essere ratificato dal parlamento, aggiungendo che giovedì prossimo (25 maggio) lo renderà pubblico nella sua interezza.

«Non si tratta di una base militare da installare qui per scatenare una guerra», ha dichiarato alla stazione radio 100FM. «C’è una clausola specifica che dice che questa partnership non è una partnership per lanciare operazioni militari offensive dalla Papua Nuova Guinea», ha detto.

Gli Stati Uniti e i loro alleati stanno cercando di dissuadere le nazioni insulari del Pacifico dal costruire legami di sicurezza con la Cina, una preoccupazione crescente tra le tensioni su Taiwan e dopo che Pechino ha firmato un patto di sicurezza con le Isole Salomone lo scorso anno.

La Cina è stata un importante investitore di infrastrutture in PNG, che si trova vicino a importanti rotte marittime e a cavi sottomarini internazionali che collegano gli Stati Uniti e Australia, che ha accolto con favore l’accordo di cooperazione in materia di difesa tra il suo vicino più prossimo e gli Stati Uniti.

Marape ha dichiarato che l’esercito della PNG è il più debole della regione in un momento di forti tensioni. La spinta fornita dagli Stati Uniti migliorerebbe anche la sicurezza interna e incoraggerebbe un maggior numero di investitori stranieri a stabilirsi nel Paese di 9 milioni di abitanti, ricco di risorse naturali ma in gran parte non sviluppato.

«L’accordo porterà a sostanziali investimenti infrastrutturali» in aeroporti, porti, strade, comunicazioni ed elettricità, a beneficio della popolazione, ha dichiarato il premier, senza fornire dettagli.

Sono in corso di definizione gli accordi sussidiari che determineranno le modalità di ingresso in PNG dei militari e degli appaltatori civili statunitensi.

