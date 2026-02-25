INDOPACIFICO. L’USAF deve ritornare a saper combattere. La postura da Guerra Fredda non paga 

L’espansione delle reti missilistiche e di sorveglianza cinesi sta trasformando le basi aeree statunitensi in obiettivi preziosi, costringendo l’Aeronautica Militare ad abbandonare il suo modello di forza risalente alla Guerra Fredda e a reimparare a combattere, sopravvivere e sostenere la potenza di combattimento in un Pacifico conteso.

Uno studio recente dell’Hudson Institute pubblicato questo mese, Flipping the Script: Redesigning the US Air Force for Decisive Advantage, avverte che l’Aeronautica Militare statunitense rischia di divenire incapace entro un decennio, a meno che non adotti un nuovo modello di forza a tre livelli per contrastare la Cina, riporta AT.

Lo studio sostiene che l’invecchiamento dei velivoli, la scarsa prontezza operativa e la vulnerabilità degli aeroporti avanzati lasciano l’Aeronautica in una posizione sfavorevole per un combattimento di alto livello su Taiwan, anche se i budget aumentano, perché la Cina può colpire gli aerei statunitensi a terra e in aria con missili, velivoli e reti di sorveglianza, rendendo il modello di proiezione di potenza dell’Aeronautica Militare statunitense “sempre più incapace”.

Per invertire questa tendenza, il rapporto propone di dividere la forza in una “Edge Force” di sistemi avanzati, mobili e indipendenti dalla pista; una “Pulsed Force” di bombardieri e mezzi d’attacco a lungo raggio operanti da basi difese; e una “Core Force” per la presenza globale e le operazioni sostenute, supportata da aeroporti resilienti e capacità di contro-Comando, Controllo, Informatica, Comunicazioni, Cyber, Intelligence, Sorveglianza, Ricognizione e Targeting (C5ISRT).

Le argomentazioni strategiche per una riprogettazione delle forze sono già state messe alla prova dalla vulnerabilità delle basi, dai compromessi di dispersione, dai vincoli di accesso politico e dalle carenze di capacità d’attacco che ora definiscono il modo in cui l’Aeronautica Militare statunitense deve combattere nel Pacifico occidentale, una pressione che si manifesta innanzitutto a livello tattico nella vulnerabilità delle basi aeree avanzate.

Le esercitazioni mostrano una posizione più dispersa, meno dipendente da hub fissi come Okinawa, che ostacolerebbe la mira cinese e aumenterebbe la deterrenza. È un riferimento ai concetti del Corpo dei Marines e dell’Esercito degli Stati Uniti, basati su unità mobili, basi di spedizione e sistemi missilistici montati su camion, come il Navy-Marine Expeditionary Ship Interdiction System (NMESIS) e l’High Mobility Artillery Rocket System (HIMARS), in grado di “sparare e fuggire” da siti remoti.

Allo stesso tempo, la dispersione mira a ridurre la dipendenza da un piccolo numero di basi grandi e vulnerabili durante le crisi, complicando il targeting cinese. Tuttavia, la decentralizzazione è intesa a integrare, non a sostituire, le basi principali necessarie per il sostentamento e la presenza quotidiana, anche se la dispersione introduce rischi strategici e politici.

I dati suggeriscono che l’Aeronautica Militare statunitense può scoraggiare e combattere la Cina solo riprogettando la propria forza attorno a una struttura stratificata Edge-Pulsed-Core che scambia la fragile massa avanzata con una dispersione sostenibile e impulsi di attacco in profondità.

Ma questa strategia ha un solo punto debole: avrà successo solo se gli Stati Uniti risolveranno il problema della base politica, aumenteranno la capacità dei bombardieri e colmeranno le lacune nella difesa aerea, nella kill-chain e nella logistica che attualmente rendono la dispersione quasi altrettanto rischiosa della concentrazione.

Tommaso Dal Passo

