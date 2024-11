INDOPACIFICO. L’incertezza politica in Giappone e USA favorisce la Cina

La strategia dell’industria della difesa degli Stati Uniti ha davanti adesso l’ostacolo dell’incertezza politica del Giappone. I piani per la riparazione delle navi e la co-produzione di missili sono fondamentali per contrastare la Cina, afferma il Pentagono.

L’ambizione del Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti di utilizzare fabbriche e cantieri navali alleati per integrare una base industriale americana sovraccarica nel contrastare la Cina ha incontrato un ostacolo poiché il Giappone è entrato in un periodo di incertezza politica dopo le elezioni generali di domenica scorsa, riporta Nikkei.

Martedì scorso, il Pentagono ha rilasciato il primo di quelli che dovrebbero essere i piani di attuazione annuali per la National Defense Industrial Strategy, evidenziando la necessità di affrontare le sfide chiave per la base industriale della difesa degli Stati Uniti e mettendo in guardia dai rischi dell’inazione; il risultato elettorale nipponico, alleato chiave di Washington per la sicurezza in Asia, e le elezioni presidenziali degli Stati Uniti della prossima settimana potrebbero offrire alla Cina e ad altri rivali l’opportunità di mettere alla prova la determinazione occidentale nell’Asia orientale, riporta Reuters.

La Cina potrebbe aumentare le intrusioni nel territorio giapponese e aumentare la pressione su Taiwan, mentre la Corea del Nord, che ha rafforzato la sua cooperazione in materia di sicurezza con la Russia, potrebbe intensificare i test sui missili balistici.

In seguito alle elezioni, sia Tokyo che Washington hanno espresso il loro impegno per la cooperazione in materia di sicurezza tra Giappone e Stati Uniti. Pechino ha affermato che le elezioni sono una “questione interna” del Giappone.

Ma il fallimento del Partito Liberal Democratico, che ha governato per quasi tutta la storia postbellica del Giappone, e del suo partner di coalizione nell’assicurarsi la maggioranza è l’ultimo segnale di elettori scontenti nei paesi alleati degli Stati Uniti che rifiutano i partiti affermati, dopo le recenti elezioni in Francia e Germania.

Mentre quelle nazioni europee sono fondamentali per la difesa dell’Europa da parte della NATO, il Giappone è cruciale per la strategia di sicurezza di Washington in Asia. Ospita il più grande spiegamento di forze statunitensi all’estero in un arcipelago che si estende da Taiwan all’estremo oriente della Russia, che circonda la Cina ed è una difesa in prima linea contro i missili nordcoreani.

In risposta all’intensificarsi dell’attività militare cinese attorno alle sue isole e alla vicina Taiwan, tra cui esercitazioni più regolari con la Russia e la prima intrusione di un aereo cinese nello spazio aereo giapponese ad agosto, Tokyo sta intraprendendo la sua più grande espansione militare dalla Seconda guerra mondiale.

Il piano quinquennale nipponico lanciato nel 2022 prevede il raddoppio della spesa per la difesa per pagare nuove armi, tra cui missili a lungo raggio con una gittata sufficiente per colpire obiettivi sulla Cina continentale. Lo stallo politico attuale potrebbe interrompere o rallentare la corsa giapponese la riarmo vanificando in diversa maniera l’alleanza tra Stati Uniti e Giappone.

Ciò precede una possibile vittoria alle elezioni presidenziali statunitensi del repubblicano Donald Trump, che ha cercato di fare pressione su Tokyo affinché pagasse di più per il supporto militare degli Stati Uniti durante il suo precedente mandato 2017-21. I sondaggi mostrano che le elezioni sono una gara estremamente serrata tra Trump e la sua rivale democratica Kamala Harris.

In una conferenza stampa tenuta lunedì, il primo Ministro Shigeru Ishiba ha affermato di essere impegnato nella spesa per la difesa del LDP e nei legami di sicurezza più profondi con Washington.

Il portavoce del Dipartimento di Stato Matthew Miller ha riecheggiato le parole di Ishiba, affermando che la relazione tra Stati Uniti e Giappone era una “pietra angolare” della pace e della sicurezza in tutto il mondo e che non vedeva cambiamenti a causa dei risultati elettorali in entrambi i paesi.

Con la crescita del potere militare cinese, Washington si affida sempre di più a Tokyo. Ad aprile, gli alleati hanno annunciato una storica riorganizzazione della loro alleanza per la sicurezza, inclusi piani per co-sviluppare missili e potenziare il comando militare statunitense in Giappone.

Ora, i potenziali accordi di condivisione del potere tra il LDP e i partiti più piccoli, che hanno conquistato molti elettori con promesse di tagli fiscali, complicheranno ulteriormente la spinosa questione di come il Giappone finanzi i progetti di difesa.

Il Partito Democratico per il Popolo, uno dei gruppi di opposizione che potrebbe sostenere parzialmente il LDP in parlamento, ha promesso nella sua campagna di dimezzare l’imposta sulle vendite del 10% del Giappone, tagliare l’imposta sul reddito, ridurre i contributi previdenziali ed eliminare le tasse scolastiche.

Ma con la difesa giapponese completata per più della metà, il LDP deve anche iniziare a discutere la prossima strategia di difesa del Giappone e quanto altro deve spendere. La situazione è resa ancora più critica alla luce dell’incerto risultato delle elezioni statunitensi.

