INDOPACIFICO. La nuova politica di Containment degli USA

La Guerra fredda dell’Indo-Pacifico si sta riscaldando: la regione si divide sempre più in campi opposti con un’alleanza di potenze democratiche guidate dagli Stati Uniti da una parte e la Cina e i suoi satelliti dall’altra. L’escalation del conflitto ha preso una svolta la scorsa settimana, quando gli Stati Uniti e la Gran Bretagna hanno annunciato che forniranno all’Australia la tecnologia e la capacità di sviluppare e distribuire sottomarini a propulsione nucleare in un nuovo accordo di sicurezza trilaterale che metterà più pressione sulle rivendicazioni contestate della Cina nel Mar Cinese meridionale e in altri teatri marittimi.

I sottomarini nucleari, riporta Asia Times, inclineranno l’equilibrio strategico della regione e potenzialmente indurranno la Cina a concentrare più energie di sicurezza vicino casa e meno in teatri lontani. Da questo punto di vista, l’accordo sui sottomarini è parte di una strategia coordinata di accerchiamento che Pechino vedrà certamente come una minaccia ai suoi piani per aumentare e rafforzare la sua presenza nella regione dell’Oceano Indiano.

Nel frattempo, gli Stati Uniti e l’India hanno firmato un nuovo accordo il 30 luglio per sviluppare congiuntamente veicoli aerei senza pilota. L’accordo è l’ultimo nell’ambito del memorandum di ricerca, sviluppo, test e valutazione tra il ministero della Difesa indiano e il dipartimento della Difesa degli Stati Uniti, firmato nel 2006 e rinnovato nel 2015. Inutile dire che l’obiettivo dell’accordo è la Cina.

Inoltre il Giappone sta ora effettuando le sue più grandi esercitazioni militari dal 1993, separatamente, ma quasi per coincidenza, allo stesso tempo Taiwan ha lanciato la grande esercitazione militare Han Kuang per rafforzare la prontezza di combattimento in caso di un attacco cinese. La Cina considera l’autogoverno di Taiwan una provincia rinnegata che deve essere “riunificata” con la terraferma, una conquista che il presidente cinese Xi Jinping ha indicato come una priorità a breve termine. L’incorporazione di Taiwan nella terraferma minerebbe il vantaggio strategico degli Stati Uniti nell’Indo-Pacifico, rendendo l’isola un punto centrale strategico della nuova guerra fredda.

La Cina non è stata esplicitamente menzionata come obiettivo in nessuno dei recenti accordi, legami ed esercitazioni. Infatti, i funzionari dell’amministrazione Biden che hanno informato i giornalisti dopo l’annuncio del sottomarino nucleare hanno detto specificamente che la nuova partnership trilaterale “non aveva lo scopo di contrastare Pechino”. Anche l’accordo USA-India è stato annunciato senza menzionare la Cina.

Ma non c’è dubbio che Biden sta attuando il suo voto di costruire alleanze di cosiddette potenze affini per affrontare e contrastare l’ascesa della Cina.

Il Global Times afferma che: «L’ostilità contro la Cina sta aumentando proprio a causa delle mosse sempre più assertive di Pechino negli oceani Indiano e Pacifico, una spinta verso l’esterno che l’amministrazione Biden e i suoi alleati stanno ampiamente contrastando in nome del mantenimento di un “Indo-Pacifico libero e aperto».

Lo spostamento della prospettiva strategica degli Stati Uniti dalla lotta contro il terrorismo alla lotta contro la Cina è aperta e chiara. Il vicepresidente degli Stati Uniti Kamala Harris ha rinnovato questa promessa durante una visita a Singapore e in Vietnam alla fine di agosto, letteralmente in coincidenza con il ritiro dell’America dall’Afghanistan, dove ha detto che gli Stati Uniti «perseguiranno un Indo-Pacifico libero e aperto che promuova i nostri interessi e quelli dei nostri partner e alleati».

Anche la Gran Bretagna è oggetto degli strali del Global Times: «La Gran Bretagna sta ancora vivendo nei suoi giorni coloniali», riporta il giornale d Pechino il 26 luglio, «Mentre la Gran Bretagna sta cercando di mostrare la sua forza, i suoi problemi sono acuti. Il 14 luglio, un focolaio di Covid-19 è stato segnalato sulla HMS Queen Elizabeth e circa 100 casi sono stati confermati… Inoltre, l’economia del Regno Unito è caduta in recessione e circa un quinto dei pensionati britannici vivono in povertà, secondo un’analisi dei dati del governo in giugno».

Il tabloid del Partito comunista ne ha anche per il Giappone: «Le forze politiche di destra in Giappone hanno mentito al pubblico giapponese sull’essenza della questione delle isole Diaoyu e di Taiwan. Ora il pubblico giapponese ha un’ostilità irragionevole e un pregiudizio contro la Cina, e questo è il motivo per cui le massicce esercitazioni contro la Cina potrebbero ottenere il sostegno dei politici giapponesi (…) Ma fino a che punto il Giappone interverrebbe militarmente, gli Stati Uniti hanno l’ultima parola (…) La Cina è pronta per lo scenario peggiore – gli Stati Uniti e i suoi alleati, compreso il Giappone, lanciano un intervento militare a tutto campo per interrompere la riunificazione nazionale della Cina».

Pechino, poi, ha da poco costruito un molo lungo 330 metri abbastanza grande da ospitare una portaerei nella sua base navale di Gibuti, l’unica base militare straniera della Cina strategicamente situata all’ingresso meridionale del Mar Rosso. Da lì, la marina cinese può facilmente monitorare il traffico da e per il canale di Suez – e raccogliere informazioni vitali da tutta la regione.

I cinesi ovviamente vogliono proteggere i loro interessi economici e quindi strategici nell’Oceano Indiano, non ultime le loro cruciali importazioni di carburante.

L’accordo AUKUS, l’accordo USA-India sui droni e gli incontri e le operazioni del Quad dovrebbero essere tutti visti dalla prospettiva della minaccia in espansione percepita dalla Cina, una strategia su più fronti guidata da più attori allineati per accerchiare e contenere le ambizioni globali di Pechino.

Antonio Albanese