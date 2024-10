INDONESIA. Si è aperta l’era Prabowo

Prabowo Subianto si è insediato come ottavo presidente dell’Indonesia. Nel suo discorso inaugurale al parlamento indonesiano, Prabowo ha invitato i politici e la nazione a essere coraggiosi di fronte alle sfide e a mettere gli interessi del popolo indonesiano al di sopra di tutto, compresi i propri interessi privati.

Durante la campagna elettorale, Prabowo, già acerrimo rivale di Widodo, ha giurato di essere un fedele erede delle politiche del suo predecessore. Eppure, molti si aspettano che il famoso ex generale seguirà la sua strada su vari fronti, riporta AT.

Nel suo discorso inaugurale e nelle scelte del gabinetto annunciate in seguito, sono emersi alcuni temi chiave: la necessità di una politica estera attiva, una propensione all’autarchia in economia, un focus sulla riduzione della povertà e un potenziale passaggio a un governo più autoritario.

“Nel confrontarsi con il mondo internazionale, l’Indonesia sceglie un percorso libero e attivo, non allineato”, ha dichiarato Prabowo, parlando al parlamento. “Quindi, vogliamo essere amici di tutti i paesi, ma abbiamo dei principi, vale a dire l’anticolonialismo perché abbiamo sperimentato la colonizzazione”. In quest’ottica ha continuato affermando il sostegno dell’Indonesia all’indipendenza palestinese, qualcosa che il parlamento ha accolto con fragorosi applausi.

Se Widodo ha lasciato che il ministero degli Esteri si gestisse da solo per un decennio, interessandosi poco agli affari esteri al di là del loro aspetto economico. Prabowo probabilmente cercherà di svolgere un ruolo attivo sulla scena mondiale.

Ciò si riflette nel neo-nominato ministro degli esteri, Sugiono, aiutante poco conosciuto di Prabowoe non un diplomatico di carriera. Prabowo sembra volere un ministro degli esteri subordinato a lui e con poche, se non nessuna, lealtà verso il potente servizio civile del Ministero.

Si prevede inoltre che Prabowo adotti una visione cauta sulla questione di Israele e Palestina. L’esercito indonesiano ha da tempo mantenuto relazioni tranquille con le controparti israeliane, dando alle forze armate una visione più amichevole del paese rispetto a molti nel ministero degli esteri.

Prabowo ha fatto della lotta alla povertà e ai suoi effetti un punto centrale della sua campagna. Le sue promesse distintive qui sono state pasti scolastici gratuiti per i bambini e assistenza nutrizionale per le donne incinte. Ha anche promesso di costruire tre milioni di nuove case.

Il potenziale costo di questi programmi ha preoccupato alcuni investitori ed economisti. Prabowo si è mosso per cercare di placare queste preoccupazioni. Il ministro delle Finanze indonesiano Sri Mulyani Indrawati, che ha servito sotto Widodo e il suo predecessore Susilo Bambang Yudhoyono, è stato riconfermato.

L’autosufficienza in termini alimentari e energetici sono stati temi chiave per Prabowo durante la sua campagna presidenziale. Prabowo ha suggerito che l’Indonesia potrebbe raggiungere l’autosufficienza alimentare in 4-5 anni. E ci sono piani per l’Indonesia di aumentare la sua percentuale di biodiesel miscelato con carburante normale dal 35% al ​​50% o addirittura al 60%.

Tuttavia, sono state sollevate serie preoccupazioni sulla fattibilità di questi obiettivi.

In Indonesia, inoltre, il cuore del “downstreaming” è l’industria del nichel. Un mix di divieti di esportazione, incentivi fiscali e investimenti cinesi ha reso l’Indonesia il principale produttore di nichel al mondo. E ci sono sforzi e speranze di estendere questo alla produzione di batterie e veicoli elettrici.

Quattro problemi restano sul tappeto: l’eccessiva dipendenza dai lavoratori stranieri, la mancanza di opportunità per gli imprenditori locali, una scarsità di condivisione delle entrate con i governi locali e una mancanza di piani di diversificazione post-mineraria.

Prabowo ha ripetutamente criticato la democrazia in passato, paragonandola a una cattiva abitudine difficile da abbandonare come il fumo. Ha proposto di sbarazzarsi delle elezioni dirette per i leader regionali e il presidente. Il concetto chiave è musyawarah, che in senso lato significa deliberazione. Viene spesso invocato per sostenere che la cultura indonesiana implica che la sua politica debba essere incentrata sulla creazione di consenso e non sull’opposizione. In pratica, questo di solito significa un sistema che lascia poco spazio a critiche e dissenso.

Guardando alla nuova era di Prabowo, molti prevedono sfide alla libertà dei media, dure repressioni di qualsiasi protesta e possibili cambiamenti alle regole elettorali.

Lucia Giannini

