INDONESIA. Sale la quota globale di nichel indonesiano per batterie EV

L’offerta globale di nichel registrerà un maggiore surplus, con l’entrata in funzione di un maggior numero di fonderie indonesiane che alimentano le batterie per veicoli elettrici e l’industria dell’acciaio inossidabile, minacciando di mantenere i prezzi al di sotto dei massimi storici del 2022.

I prezzi sono saliti a nuovi livelli l’anno scorso dopo l’invasione dell’Ucraina, altro importante produttore di nichel, e sulla scia dell’aumento della domanda del cosiddetto nichel di classe 1, utilizzato nelle batterie dei veicoli elettrici. Il nichel di classe 1 ha una purezza maggiore rispetto a quello di classe 2, che viene comunemente utilizzato nella produzione di acciaio inossidabile.

Tuttavia, la produzione di nichel ha ricominciato a superare la domanda nel 2022, quando le fonderie possedute dalla Cina in Indonesia hanno aumentato rapidamente la produzione di ghisa di nichel e di ferronichel – utilizzati come materie prime nella produzione di acciaio inossidabile – mentre il rallentamento dell’economia globale ha attenuato la domanda di acciaio inossidabile, riporta Nikkei.

La produzione globale di acciaio inossidabile è scesa per il sesto trimestre consecutivo da gennaio a marzo a causa della lenta ripresa economica della Cina. Anche le vendite di veicoli elettrici stanno rallentando quest’anno, dopo che il governo cinese ha posto fine alla sua politica di sovvenzioni per i veicoli elettrici il 31 dicembre. La Cina è il maggior produttore e consumatore mondiale di acciaio inossidabile, veicoli elettrici e batterie.

Ma con la ripresa delle vendite di veicoli elettrici in Cina prevista per la seconda metà del 2023, la domanda di nichel aumenterà e raggiungerà i 4,3 milioni di tonnellate entro il 2027, rispetto ai poco meno di 3 milioni di tonnellate dello scorso anno, con l’industria delle batterie che sostituirà l’acciaio inossidabile come principale motore della domanda.

Le fonderie di nichel sono proliferate in Indonesia da quando, nel gennaio 2020, il governo ha imposto un divieto permanente sulle esportazioni di minerale di nichel, con l’obiettivo di creare un’industria di trasformazione nazionale e di risalire la catena del valore. L’Indonesia è a pari merito con l’Australia come sede delle più grandi riserve di nichel al mondo, ognuna delle quali detiene un quinto delle riserve globali.

Da allora sono stati effettuati investimenti per decine di miliardi di dollari nel settore delle fonderie di nichel in Indonesia, guidati dalla Cina, ma anche da un numero crescente di altri Paesi. Recentemente, il governo indonesiano ha annunciato un piano di investimenti da 9 miliardi di dollari che comprende l’estrazione del nichel e lo sviluppo di celle per batterie da parte di un consorzio di aziende, tra cui il commerciante svizzero di materie prime Glencore, il produttore belga di materiali per batterie Umicore e la società mineraria statale indonesiana Aneka Tambang.

Il numero di fonderie di nichel in Indonesia è passato da appena 15 nel 2018 a 62 ad aprile, secondo l’Associazione indonesiana dei minatori di nichel, Apni. E molti altri sono in arrivo, dato che circa 30 sono in costruzione e 50 sono in fase di progettazione.

Di conseguenza, la produzione mineraria di nichel dell’Indonesia ha raggiunto una stima di 1,6 milioni di tonnellate lo scorso anno, con un aumento del 54% rispetto al 2021, quasi la metà della produzione globale di nichel, stimata in 3,3 milioni di tonnellate.

Nonostante il crescente utilizzo di batterie al litio-ferro-fosfato prive di nichel, guidato anche dalla Cina, si prevede che le batterie a base di nichel continueranno a dominare il mercato globale delle batterie fino al 2030, in quanto offrono una maggiore densità di energia per i veicoli elettrici a lungo raggio, hanno affermato gli analisti.

La carenza di prodotti di nichel di Classe 1 – provenienti principalmente da Russia, Nuova Caledonia e Canada – ha spostato l’attenzione di molti produttori di batterie sulla trasformazione del minerale indonesiano di bassa qualità in materiali adatti alle batterie.

Ma questo ha suscitato crescenti preoccupazioni ambientali a causa della maggiore impronta di carbonio, in particolare in Indonesia, che si basa ancora pesantemente sul carbone per l’energia elettrica, e senza alcuna soluzione in vista per il problema delle enormi quantità di rifiuti solidi generati nel processo.

Maddalena Ingrao