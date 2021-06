INDONESIA. Le coltivazioni per la palma da olio bruciano lo sviluppo agricolo

Il governo indonesiano non riesce a proteggere i diritti delle comunità che vivono su o vicino alle torbiere convertite all’agricoltura commerciale. Sta anche permettendo la distruzione su larga scala di uno dei più importanti serbatoi di carbonio del mondo, riporta Human Rights Watch. Le torbiere in Indonesia immagazzinano circa 80 miliardi di tonnellate di carbonio, circa il 5% di tutto il carbonio immagazzinato nel suolo a livello globale. L’Indonesia, il più grande produttore mondiale di olio di palma, ha disboscato ampie fasce delle sue foreste naturali, comprese le torbiere, per far posto alle piantagioni di palma da olio, aumentando significativamente le emissioni di gas serra dell’Indonesia.

Il governo indonesiano dovrebbe rafforzare i diritti alla terra delle comunità rurali. Dovrebbe indagare e sanzionare le compagnie di palma da olio che non hanno rispettato le leggi sull’acquisizione della terra e sulla gestione ambientale sostenibile, e che stanno danneggiando i mezzi di sussistenza delle comunità locali, ha detto Human Rights Watch.

Hrw ha scoperto che la perdita di accesso ai terreni agricoli e alle foreste per le piantagioni di palma, in molti casi ha portato alla perdita di opportunità di sostentamento e all’aumento della povertà e dell’insicurezza alimentare, che possono rappresentare una minaccia alla vita e alla salute, e al benessere delle comunità.

Gli abitanti dei villaggi interessati dallo sfruttamento intensivo dei terreni contestano la validità dei permessi rilasciati dal governo alle società da sfruttamento perché, secondo loro, né il governo né le compagnie li hanno consultati o compensati per la perdita dei loro terreni agricoli e dei mezzi di sussistenza prima che il governo rilasciasse permessi di concessione o durante la successiva espansione delle piantagioni.

Le autorità governative hanno molestato e minacciato i membri delle comunità che hanno manifestato contro l’espansione delle piantagioni, effettuando arresti di massa, detenzioni arbitrarie e procedimenti giudiziari abusivi. In tutta l’Indonesia, i media e le organizzazioni non governative hanno riferito che le leggi originariamente promulgate per sanzionare le corporazioni e frenare la deforestazione sono state usate per perseguire i popoli indigeni e i leader delle comunità che protestano o si oppongono alla perdita della loro terra.

Le diverse comunità hanno riferito di un aumento dei parassiti e delle intrusioni di acqua salata da quando le piantagioni hanno iniziato ad operare, che, a loro dire, hanno influenzato negativamente l’agricoltura e la resa dei raccolti.

Diverse leggi e regolamenti indonesiani proteggono i diritti di proprietà e di terra delle persone, altre leggi regolano i permessi necessari per acquisire la terra e stabilire una piantagione. Ma i meccanismi normativi del governo volti a migliorare la sostenibilità della palma da olio sono deboli e non garantiscono la responsabilità. Nel 2018, il presidente Joko Widodo ha firmato un’istruzione presidenziale sulla riforma agraria, istituendo un National Agrarian Reform Team, per accelerare un programma per dare alle comunità locali un maggiore controllo della loro terra. Ma queste azioni sono in conflitto con altre nuove leggi volte a favorire gli investimenti in Indonesia che limitano il coinvolgimento pubblico e la supervisione del governo.

Graziella Giangiulio