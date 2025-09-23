INDONESIA. Intossicazione di massa: le ONG chiedono lo stop alle mense gratuite di Prabowo

Il 22 settembre, le ONG indonesiane impegnate nel settore sanitario hanno esortato il governo a sospendere temporaneamente il programma di pasti scolastici gratuiti del presidente Prabowo Subianto, pochi giorni dopo che 500 bambini si sono ammalati a causa della più grande intossicazione alimentare di massa registrata finora.

Il programma da 10 miliardi di dollari ha raggiunto oltre 20 milioni di beneficiari dal suo lancio a gennaio e sta rapidamente ampliando il programma per raggiungere 83 milioni di donne e bambini entro la fine dell’anno. Tuttavia, il programma ha dovuto affrontare una serie di difficoltà nella fornitura e nella preparazione, riporta Reuters.

L’intossicazione alimentare causata dai pasti gratuiti ha colpito 6.452 bambini in tutto il paese, il che rappresenta “un fallimento sistemico”, ha dichiarato a una commissione parlamentare il responsabile di Network for Education Watch (JPPI), Ubaid Matraji, affermando che il governo deve interrompere il programma per istituire una supervisione più efficace. Il comitato che supervisiona le questioni sanitarie è stato informato delle preoccupazioni relative al programma da sei ONG, tra cui il Center for Indonesia’s Strategic Development Initiatives (CISDI), il Movement for Mother and Child Health e il Network for Education Watch.

Il CISDI, che ha anche proposto la sospensione del programma, era preoccupato che il governo non avesse predisposto alcun meccanismo per valutare le cucine con casi di intossicazione alimentare o per prevenire tali epidemie, ha dichiarato all’udienza il suo analista senior Iqbal Hafizon.

Le ONG hanno inoltre esortato l’Agenzia Nazionale per la Nutrizione, che gestisce il programma, a prestare maggiore attenzione al valore nutrizionale del cibo fornito, affermando che la maggior parte del menu utilizzava ancora prodotti ultra-processati, considerati poco salutari.

“La distribuzione di cibo ultra-processato ha cambiato l’obiettivo principale di fornire cibo nutriente e potrebbe innescare malattie non trasmissibili”, ha affermato la dottoressa Tan Shot Yen del Mother and Child Movement.

Ha affermato che la sua organizzazione ha proposto la sospensione del programma di pasti gratuiti nelle cucine con casi di intossicazione alimentare. Il vicepresidente del comitato, Charles Honoris, ha promesso di presentare queste proposte all’Agenzia Nazionale per la Nutrizione, ma ha ribadito che il programma è strategico e verrà attuato.

Si prevede che il budget di 171 trilioni di rupie, pari a 10,30 miliardi di dollari, di quest’anno raddoppierà rispetto all’anno prossimo.

In una conferenza stampa tenutasi lunedì scorso, il direttore dell’Agenzia Nazionale per la Nutrizione, Dadan Hindayana, non ha risposto alle domande sulle richieste di sospensione del programma, ma ha affermato che l’agenzia si rammarica per i casi di intossicazione alimentare. Ha inoltre affermato che su 1 miliardo di porzioni servite si sono verificati 4.711 casi di sospetta intossicazione e che il governo avrebbe avviato un’indagine.

Madalena Ingrao

