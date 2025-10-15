INDONESIA. Il fallimento dell’AV cinese ha messo in crisi la postura di Giacarta

La prima linea ferroviaria ad alta velocità indonesiana, la Giacarta-Bandung Whoosh, fu inaugurata nell’ottobre 2023. Il presidente Joko Widodo salì con sul treno insieme ai funzionari cinesi.

Un anno dopo, il progetto, pubblicizzato come completamente commerciale e autofinanziato, si è trasformato in un pantano finanziario. Il crescente debito, la scarsa utenza e la dipendenza dai finanziamenti cinesi hanno costretto il governo indonesiano a schierare la sua neonata agenzia per il patrimonio sovrano, BPI Danantara, per rinegoziare il debito del progetto con la China Development, riporta AT, mettendo in luce il pericolo e i costi del suo coinvolgimento con la Belt and Road Initiative cinese.

I costi del progetto Whoosh sono assai elevati: inizialmente stimati in circa 6,07 miliardi di dollari, i costi totali sono aumentati a oltre 7,3 miliardi di dollari a causa di ritardi nell’acquisizione dei terreni, complicazioni tecniche e sforamenti dovuti alla pandemia. Il gestore del progetto, PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC), ha registrato perdite ingenti, con gli azionisti statali costretti a iniettare capitali per mantenerlo operativo.

Nonostante le rassicurazioni che il progetto sarebbe stato finanziato senza garanzie sovrane, il governo indonesiano si ritrova ora a sostenerne indirettamente i costi. L’intervento di BPI Danantara è un’ammissione che la linea non è commercialmente sostenibile con la sua attuale struttura. Il compito dell’agenzia, rinegoziare i termini dei prestiti e ristrutturare i piani di rimborso, riguarda tanto il salvataggio fiscale quanto la salvaguardia della reputazione.

Questa cris è un riflesso di quanto profondamente l’influenza economica della Cina si sia diffusa nelle infrastrutture e nella politica industriale dell’Indonesia nel decennio di governo di Joko Widodo, che perseguì la visione di “costruire dalla periferia”, investendo risorse in strade a pedaggio, porti, centrali elettriche e zone industriali.

La Cina, attraverso la BRI, divenne il partner naturale per questa ambizione. Ma quella che era iniziata come una cooperazione pragmatica si trasformò presto in dipendenza strutturale. Il progetto Giacarta-Bandung Whoosh fu tra i primi e più visibili progetti BRI in Indonesia; finanziamenti e aziende cinesi dominano ora una vasta gamma di settori, dalle fonderie di nichel a Sulawesi e dalle zone industriali di Morowali e Weda Bay, alle centrali elettriche a carbone, alle dighe idroelettriche e alle strade a pedaggio strategiche attraverso Giava e Sumatra.

La linea Giacarta-Bandung è lunga solo 142 chilometri: il percorso è troppo breve per giustificare l’enorme investimento di capitale. Prima di Whoosh, i viaggiatori potevano già percorrere il tragitto in auto in circa tre ore o prendere un treno regolare in poco più di quel tempo. La linea ad alta velocità riduce i tempi di percorrenza a circa 40 minuti, ma una volta considerata la distanza dalle stazioni remote di Halim a Giacarta e Tegalluar vicino a Bandung, il tempo effettivo risparmiato è minimo, se non nullo.

Il potenziale di passeggeri, limitato in gran parte ai viaggiatori del fine settimana e ai pendolari della classe medio-alta, non avrebbe mai potuto sostenere l’onere finanziario di un progetto multimiliardario. Il risultato è un treno elegante che viaggia a velocità di livello mondiale, ma gravato da un debito insostenibile e da un’utilità limitata.

Manca invece una collegamento AV strategico come la linea Giacarta-Surabaya: lunghezza di quasi 780 chilometri, tra la principale arteria economica del paese attraverso Cirebon, Semarang, Solo e Surabaya, oltre il 60% del PIL indonesiano.

Il governo ha già indicato l’intenzione di procedere con gli studi di fattibilità per il progetto ad alta velocità Giacarta-Surabaya, ripartendo da zero.

La posta in gioco va oltre l’economia. La crisi di Whoosh ha messo in luce come le infrastrutture possano diventare uno strumento di influenza geopolitica. Per la Cina, il boom infrastrutturale dell’Indonesia sotto la guida di Jokowi è stato una dimostrazione del successo della BRI nel Sud-est asiatico, una regione in cui Stati Uniti e Giappone hanno faticato a eguagliare la portata e la velocità di Pechino.

La posizione strategica dell’Indonesia, le sue vaste risorse e il suo ampio mercato la rendono centrale nella visione cinese di una rete indo-pacifica connessa e incentrata sulla Cina. Tuttavia, questo approfondimento delle relazioni ha avuto un costo per l’autonomia dell’Indonesia, con la crescente percezione, sia a livello nazionale che all’estero, che Giacarta stia sbilanciandosi troppo verso Pechino.

Per il presidente Prabowo Subianto, questo è un test cruciale: trovare un delicato equilibrio tra il mantenimento dell’accesso ai capitali e ai mercati cinesi e il fatto che l’Indonesia non diventi strutturalmente dipendente da essi.

L’Indonesia si trova a un bivio: può ripetere il passato, oppure può imparare da Whoosh e progettare un modello di sviluppo infrastrutturale economicamente solido e geopoliticamente equilibrato.

Lucia Giannini

