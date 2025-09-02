INDONESIA. Giacarta in fiamme: prese d’assalto le case dei politici. Ecco perché

Le proteste in 30 città in tutta l’Indonesia hanno scosso il paese, sottolineando la frustrazione e la rabbia della classe operaia nei confronti dell’élite al potere nel mezzo di una crescente crisi economica. Dal 25 agosto, almeno sei persone sono state uccise, centinaia sono rimaste ferite e oltre 1.200 sono state arrestate. Nel frattempo, diverse abitazioni di politici sono state saccheggiate e depredate in diretta streaming.

Sono stati segnalati danni diffusi alla proprietà in diverse città, principalmente contro stazioni di polizia e uffici parlamentari. Finora, i manifestanti hanno rivolto la maggior parte della loro ira contro i membri del parlamento e la Polizia Nazionale Indonesiana, riporta AT.

Ma le speculazioni e il sospetto di una possibile complicità militare nei disordini hanno gettato una minacciosa nube di incertezza sugli eventi, alimentando il timore che il caos venga alimentato dall’ombra per giustificare un intervento militare pesante e un possibile riassetto politico. Altre versioni ipotizzano che le proteste siano un elaborato diversivo rispetto alla precaria situazione del bilancio economico del paese.

Il presidente Prabowo Subianto, in carica dall’ottobre 2024, ha tenuto una conferenza stampa il 31 agosto ribadendo il suo disprezzo per gli “anarchici” che causano “caos” e chiarendo che i suoi servizi di sicurezza applicheranno le misure “più severe possibili” contro i manifestanti violenti che si dedicano a “tradimento” e “terrorismo”.

Altri leader, in particolare i membri della vituperata Camera dei Rappresentanti, hanno adottato un tono più conciliante, offrendo scuse e varie forme di mea culpa.

I social media, in particolare TikTok, sono inondati di immagini e narrazioni che mostrano un mix di interessi divergenti. Potenti influencer indonesiani, molto spesso con poca o nessuna esperienza politica, stanno sfruttando gli eventi e distorcendo le narrazioni per attrarre traffico e accumulare più follower.

I manifestanti sono prevalentemente giovani della classe operaia, tra cui tassisti, operai e studenti universitari. La polizia indonesiana ha una storia documentata di uso eccessivo della forza, spingendo Amnesty International a condannare l’autorizzazione di ordini di “sparare a vista” con proiettili di gomma per il controllo della folla, definendola “fuorviante” e “disumana”.

È interessante notare che Prabowo non ha chiesto ai suoi servizi di sicurezza di esercitare moderazione; al contrario, ha pubblicamente chiesto le misure più severe possibili in almeno due occasioni.

L’azione politica diretta e il dissenso pubblico hanno covato per tutto l’anno, incentrandosi principalmente sulle richieste di giustizia economica, supremazia civile sulle Forze Armate Nazionali, riforma della polizia, salari equi e un solido programma anticorruzione.

Fondamentalmente, le proteste giungono in un momento in cui il bilancio del Paese è sotto forte pressione, con alcuni segnali che indicano che la nazione si sta avvicinando a un punto di rottura fiscale, mentre le famiglie a basso reddito affrontano una crescente crisi del costo della vita.

I recenti forti tagli ai trasferimenti del governo centrale alle autorità regionali hanno innescato massicci aumenti delle imposte locali, che in alcune aree vanno dal 250% al 1.000%, che a loro volta hanno scatenato violente proteste.

Anche se a prima vista, la crescita economica del paese è intorno al 5%, la realtà è che Prabowo ha ereditato un governo gravato dal debito nominale più alto negli 80 anni di storia dell’Indonesia dopo l’indipendenza.

Le passività dell’Indonesia spaziano dai titoli di Stato al costoso finanziamento tramite debito dei servizi sociali. Il debito nazionale ha raggiunto circa 9,36 quadrilioni di rupie (578 miliardi di dollari), quasi il 40% del PIL. Nel frattempo, l’instabile base imponibile del paese non è sufficiente a finanziare i programmi di spesa dei suoi 48 ministeri.

L’amministrazione Prabowo sta incrementando le spese, come il programma di pasti scolastici gratuiti, che potrebbe costare fino a 30 miliardi di dollari all’anno a pieno regime. Nel frattempo, la spesa per infrastrutture, sanità, difesa, istruzione e la burocrazia ingombrante dell’Indonesia stanno appesantendo il bilancio e la corruzione diffusa e dilagante non aiuta di certo.

A peggiorare la situazione, Sri Mulyani Indrawati, il ministro delle finanze ha lanciato un programma di spesa fiscale sempre più basato sul finanziamento tramite debito.

Solo nel 2025, il debito totale indonesiano avrebbe raggiunto circa 1,35 quadrilioni di rupie (83 miliardi di dollari), quasi la metà della spesa del governo centrale indonesiano. Questa tensione economica è fortemente avvertita dalla classe operaia. In effetti, le proteste sono il segno più chiaro finora della crisi che la gente sta sopportando.

Gli elevati prezzi dei prodotti alimentari, le bollette elettriche esorbitanti e la crisi del costo della vita nei centri urbani hanno eroso il potere d’acquisto della classe operaia indonesiana e indebolito i consumi delle famiglie. L’esaurimento dei risparmi delle famiglie a basso reddito e delle piccole imprese sottolinea ulteriormente la fragilità dell’economia. La reazione esplosiva dell’opinione pubblica alla gestione economica di Sri Mulyani si è scatenata la scorsa settimana, culminando nel raid e nel saccheggio della sua casa nel fine settimana.

L’agricoltura di sussistenza rimane la soluzione di ripiego per coloro che hanno la fortuna di avere accesso ai terreni agricoli. Ma anche nei villaggi, la classe operaia si trova ad affrontare altre forme di sfruttamento.

Il gioco d’azzardo online illegale in Indonesia sta svuotando le famiglie a basso reddito attraverso frequenti scommesse di piccole somme e l’illusoria promessa di vincite incredibilmente elevate.

A giugno, dopo le revisioni delle soglie di povertà globali, la Banca Mondiale ha stimato che il 68% della popolazione indonesiana, ovvero 195 milioni di persone, vivesse in famiglie a basso reddito, sull’orlo della povertà.

La classe operaia del Paese si scontra con i membri del parlamento che si autoconcedono stipendi, benefit e diritti esageratamente alti. Secondo l’Indonesian Forum for Budget Transparency (Fitra), i 580 membri del parlamento indonesiano si pagano circa 230 milioni di rupie al mese (14.200 dollari), ovvero 40 volte il salario minimo nella capitale, Giacarta.

È significativo che, quando le proteste sono degenerate in saccheggi e rivolte, gli obiettivi non sono stati negozi e attività commerciali di proprietà di indonesiani di etnia cinese, come accadde nel 1998, al culmine della crisi finanziaria asiatica che rovesciò l’allora dittatore Suharto dopo 32 anni di potere. I manifestanti hanno invece preso di mira selettivamente le abitazioni dei membri più in vista del parlamento, che hanno schernito e insultato il movimento di protesta.

Tommaso Dal Passo

Segui i nostri aggiornamenti su Spigolature geopolitiche: https://t.me/agc_NW e sul nostro blog Le Spigolature di AGCNEWS: https://spigolatureagcnews.blogspot.com/