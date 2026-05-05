INDONESIA. Firmato accordo di difesa con il Giappone 

Indonesia e Giappone hanno firmato il 4 maggio un accordo di cooperazione in materia di difesa, che include la cooperazione nell’industria della difesa, nello sviluppo umano e nelle misure di mitigazione dei disastri.

Il ministro della Difesa indonesiano Sjafrie Sjamsoeddin ha firmato l’accordo con il suo omologo giapponese Shinjiro Koizumi a Giacarta: ”Entrambi abbiamo concordato di promuovere una cooperazione sostanziale nell’industria della difesa e nello sviluppo del nostro personale, tenendo conto dei nostri rispettivi interessi nazionali”, ha affermato Sjafrie prima della cerimonia di firma, in una registrazione audio diffusa dal Ministero della Difesa indonesiano. Koizumi ha definito l’accordo una “bussola” e una “pietra miliare cruciale” che guiderà la cooperazione in materia di difesa tra i due Paesi. I ministri non hanno fornito dettagli specifici sulle aree di cooperazione. Il Giappone ha revocato il divieto di vendita di armi all’estero il mese scorso, nell’ambito degli sforzi per rafforzare la propria industria della difesa. I ministri hanno anche tenuto un incontro bilaterale in cui hanno discusso di collaborazione in materia di sicurezza marittima, esercitazioni militari congiunte, equipaggiamento militare e tecnologia della difesa, ha affermato Koizumi. “In un contesto internazionale sempre più complesso e teso, come quello iraniano, l’intensificarsi della cooperazione in materia di difesa tra Giappone e Indonesia… contribuirà in modo significativo alla pace e alla stabilità, non solo per entrambi i Paesi, ma anche per l’intera regione”, ha dichiarato Koizumi, riporta Miami Herald.

Il Giappone si è impegnato a rafforzare gli scambi nei settori delle “attrezzature e tecnologie per la difesa”. Il presidente indonesiano Prabowo Subianto, ex generale, si è impegnato a modernizzare le obsolete risorse militari del paese sin dal suo insediamento nel 2024, riporta Asharq al Awsat.

Dopo l’Indonesia, Koizumi si recherà nelle Filippine, dove le forze giapponesi partecipano a un’esercitazione militare congiunta che coinvolge anche gli Stati Uniti.

Lunedì, Koizumi ha affermato che la cooperazione in materia di difesa con l’Indonesia avrebbe contribuito alla “pace e alla stabilità… dell’intera regione” in un contesto “internazionale sempre più complesso e teso”. Ha inoltre dichiarato ai giornalisti che avrebbe discusso con Sjafrie di sicurezza marittima ed esercitazioni congiunte.

Il mese scorso l’Indonesia ha concluso un patto di cooperazione in materia di difesa con gli Stati Uniti, ha concordato di rafforzare i legami di sicurezza con la Francia e ha siglato un accordo petrolifero con la Russia. Giacarta, pur difendendo una posizione diplomatica di non allineamento che definisce “libera e attiva”, lo scorso anno è entrata a far parte del blocco BRICS delle economie emergenti, che comprende la Russia e la Cina, rivale degli Stati Uniti. Prabowo ha anche firmato un accordo commerciale con il presidente degli Stati Uniti Donald Trump e ha aderito al suo cosiddetto “Consiglio per la Pace”.

La scorsa settimana, Giacarta ha dichiarato di essere ancora in fase di valutazione di una richiesta statunitense per un’autorizzazione generale al sorvolo dello stretto che, se approvata, secondo gli analisti potrebbe essere interpretata come un allineamento con Washington a discapito di Pechino.

L’Indonesia si trova in una posizione strategica sullo Stretto di Malacca, il punto di strozzatura più trafficato al mondo per il petrolio e i liquidi petroliferi, secondo l’Agenzia statunitense per l’informazione energetica. La stragrande maggioranza del petrolio destinato alla Cina transita attraverso lo stretto.

Luigi Medici

Segui i nostri aggiornamenti su Spigolature geopolitiche: https://t.me/agc_NW e sul nostro blog Le Spigolature di AGCNEWS: https://spigolatureagcnews.blogspot.com/