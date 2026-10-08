INDONESIA. Cresce la cooperazione industriale nel settore della difesa con l’Italia 

Le relazioni bilaterali tra Italia e Indonesia sembrano evolversi verso una dimensione politica, a seguito del significativo riavvicinamento tra Roma e Giacarta nei settori della difesa e della finanza negli ultimi mesi. Il presidente indonesiano Prabowo Subianto si starebbe preparando per la sua prima importante visita a Roma, prevista per l’inizio di dicembre. Sono già in programma incontri tra il leader indonesiano e il presidente italiano Sergio Mattarella e il primo ministro Giorgia Meloni.

Il 24 settembre scorso, l’Italia ha ufficialmente consegnato la portaerei Giuseppe Garibaldi (C 551) alla Marina indonesiana, divenendo KRI Sriwijaya. Mentre il costo della nave è stimato in 54 milioni di euro, anche se stata ceduta gratuitamente, i costi di modernizzazione di questa unità ormai datata ammonteranno a centinaia di milioni di euro. L’appalto per i lavori dovrebbe essere assegnato ai cantieri navali italiani Fincantieri e Leonardo, nonché al cantiere indonesiano PT PAL. Alla fine del 2024, Fincantieri ha consegnato due navi da guerra alla Marina indonesiana nell’ambito di un accordo del valore di 1,18 miliardi di euro. All’inizio di luglio 2026, Leonardo ha completato la vendita di dodici velivoli M-346 Block 20 al Ministero della Difesa indonesiano. Sono in corso trattative per la fornitura di sistemi di difesa ed elicotteri AW139; in caso di esito positivo, il valore totale dei contratti in essere di Leonardo in Indonesia supererà il miliardo di euro in pochi mesi.

Negli ultimi due anni, le aziende italiane del settore della difesa si sono impegnate a fondo per ampliare la cooperazione con il settore indonesiano. Fincantieri, in particolare, sta collaborando con la holding privata Republikorp, guidata dall’imprenditore Norman Yusuf, una nuova figura influente nel mercato indonesiano degli appalti per la difesa. Yusuf, un finanziere poco più che trentenne proveniente da un’influente famiglia di Giacarta, è una figura chiave nella cerchia ristretta di Subianto. Attualmente è coinvolto nell’attuazione della maggior parte dei programmi di difesa approvati dal presidente, che riguardano un’ampia gamma di contratti: dall’acquisto di droni dalla società turca Baykar Makina agli accordi con fornitori in Cina e nella Repubblica Ceca. I contratti con la Repubblica Ceca sono particolarmente monitorati negli Stati Uniti, in quanto implicano una partnership estremamente redditizia con la holding della difesa con sede a Praga Czechoslovak Group (CSG, precedentemente Excalibur Army), le cui azioni sono quotate alla Borsa di Amsterdam. Nel maggio di quest’anno, Hunterbrook, società specializzata in analisi e vendite allo scoperto, ha pubblicato un’inchiesta su questa partnership.

Ciononostante, Subianto starebbe valutando la nomina di Yusuf a Vice Ministro della Difesa, nonostante il crescente malcontento in alcuni settori dello Stato Maggiore, e in particolare nel comando della Marina. I “marinai indonesiani” ricordano in particolare un video su TikTok di un uomo d’affari che sbarca dalla portaerei Garibaldi come se ne stesse prendendo possesso. Questo comportamento li rende sempre più diffidenti nei confronti della politicizzazione e della personalizzazione del processo di approvvigionamento di armamenti indonesiano.

L’imprenditore francese Habib Bouharouba, rappresentante di Leonardo e a capo dell’azienda indonesiana PT E-System Solutions, è coinvolto anche nei contratti di difesa tra Giacarta e l’Italia. Bouharouba è un ex ufficiale militare francese che ha trascorso molti anni negli Emirati Arabi Uniti, supervisionando progetti in paesi africani instabili. Secondo un decreto presidenziale pubblicato quest’estate, ricopre anche il ruolo di consigliere del presidente indonesiano in materia di tecnologia della difesa. La sua azienda è coinvolta in un numero crescente di programmi aerospaziali.

La rapida crescita della cooperazione in materia di difesa tra Italia e Indonesia contrasta nettamente con il declino del coinvolgimento francese in questo settore, soprattutto considerando che, fino a poco tempo fa, Parigi era il fornitore europeo di riferimento per Giacarta. Da maggio 2025, Parigi attende un accordo per la fornitura di un nuovo lotto di 18 caccia Rafale, in aggiunta ai 42 già ordinati.

Maddalena Ingrao

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