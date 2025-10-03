INDONESIA. Contaminazione nucleare a Giacarta

L’agenzia nucleare indonesiana sta ancora determinando l’estensione dell’area interessata dalla contaminazione radioattiva legata a un impianto di rottami metallici, con 10 punti in una zona industriale vicino a Giacarta che presentano alti livelli di esposizione.

La contaminazione è stata rilevata per la prima volta in un lotto di gamberetti spedito negli Stati Uniti ad agosto da un’azienda locale con sede anch’essa nella zona industriale di Modern Cikande, dopodiché l’Indonesia ha iniziato a effettuare scansioni a tappeto nella zona.

Una fabbrica di rottami metallici di proprietà di investitori stranieri è considerata l’epicentro della contaminazione, come riporta Reuters.

L’Indonesia ha dichiarato questa settimana di aver fornito aggiornamenti sull’indagine all’organismo di controllo nucleare globale e agli Stati Uniti.

Lo stesso contaminante è stato trovato anche in una spedizione di chiodi di garofano la scorsa settimana, ha affermato la Food and Drug Administration statunitense.

Il cesio 137 è presente nell’ambiente principalmente a causa di test nucleari o incidenti, come Chernobyl e Fukushima, secondo il sito web della FDA. L’Indonesia non possiede armi nucleari né centrali nucleari.

Le autorità indonesiane hanno rilevato 10 punti con radiazioni radioattive per il cesio 137, ha dichiarato il ministro dell’Ambiente Hanif Faisol Nurofiq, in aumento rispetto alle sei località iniziali. La proprietà è ancora operativa, ma sotto stretto monitoraggio. “Abbiamo dichiarato PT PMT (Peter Metal Technology) come epicentro con un perimetro di 5 km”, ha dichiarato Nurofiq, aggiungendo che alla proprietà è stato imposto uno status di incidente speciale.

Ha affermato che gli spostamenti sono stati limitati e che squadre di polizia, militari e leader religiosi si stanno recando porta a porta per informare la popolazione del pericolo e dei modi per evitarlo.

Le autorità hanno esaminato oltre 1.500 persone tra residenti e lavoratori locali e hanno scoperto che nove di loro erano esposti, ha dichiarato il portavoce Hasibuan, aggiungendo che questi ultimi erano stati sottoposti a cure mediche speciali.

Sono state adottate misure di decontaminazione e sono state utilizzate attrezzature speciali sui camion in entrata e in uscita per garantire che fossero privi di contaminazione, ha aggiunto.

PT PMT si occupa della produzione e della macinazione di metalli non ferrosi ed è stata fondata due anni fa, secondo il registro del Ministero della Giustizia indonesiano.

La nazionalità degli investitori non è chiara nel documento, ma è stata fondata tramite investimenti diretti esteri. Secondo il sito web, la tenuta, a 68 km da Giacarta, si estende su 3.175 ettari e ospita più di 270 aziende locali e straniere, operanti in settori che vanno dalla lavorazione alimentare ai componenti per autoveicoli.

Luigi Medici

Segui i nostri aggiornamenti su Spigolature geopolitiche: https://t.me/agc_NW e sul nostro blog Le Spigolature di AGCNEWS: https://spigolatureagcnews.blogspot.com/