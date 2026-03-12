INDONESIA. Brahmos indiani per Giacarta. Mosca entra dalla finestra nel Mar Cinese Merdionale 

L’acquisto pianificato da parte dell’Indonesia del missile indiano BrahMos potrebbe trasformare il suo vasto arcipelago in una barriera marittima, rimodellando la deterrenza regionale dal Mar Cinese Meridionale all’Oceano Indiano.

Stando a Reuters, il Ministero della Difesa indonesian ha dichiarato che l’Indonesia ha concordato con l’India l’acquisto del sistema missilistico supersonico BrahMos per modernizzare le sue forze armate e rafforzare le capacità di difesa marittima.

La versione per l’esportazione del BrahMos ha una gittata di 290 chilometri, viaggia a Mach 3 e trasporta una testata ad alto esplosivo da 300 chilogrammi. Può essere lanciato da piattaforme aeree, marittime o terrestri e utilizza i sistemi di navigazione GPS, GLONASS o GAGAN dell’India, riporta AT.

BrahMos Aerospace, di proprietà congiunta dei governi indiano e russo, ha indicato nel 2023 che i negoziati con l’Indonesia prevedevano un potenziale contratto del valore compreso tra 200 e 350 milioni di dollari. Un missile BrahMos costa attualmente in media circa 4,75 milioni di dollari.

Considerato uno dei missili da crociera più veloci al mondo, BrahMos è un sistema di esportazione di difesa indo-russo di punta ed è stato commercializzato in diversi paesi asiatici. Se finalizzato come previsto, l’Indonesia diventerebbe il secondo cliente straniero del sistema dopo le Filippine, che hanno firmato un accordo di esportazione storico con l’India nel 2022. Le autorità di difesa indiane e BrahMos Aerospace non hanno risposto immediatamente alle richieste di commento sull’accordo.

L’acquisizione riflette il più ampio impegno di modernizzazione militare dell’Indonesia e sottolinea il ruolo crescente dell’India come fornitore di armi per il Sud-est asiatico. A livello tattico, l’acquisizione di BrahMos da parte dell’Indonesia riflette il suo coinvolgimento indiretto nella più ampia competizione strategica che vede gli stati del Sud-est asiatico contrapporsi alla Cina nel Mar Cinese Meridionale.

La Cina è la più grande minaccia per la sicurezza marittima dell’Indonesia. Alla fine di dicembre 2019, decine di pescherecci cinesi scortati dalla guardia costiera sono entrati nelle acque al largo delle isole Natuna, spingendo Giacarta a convocare l’ambasciatore cinese, schierare navi da guerra e F-16 e inviare pescherecci indonesiani nella zona.

Nell’ottobre 2024, l’Agenzia per la sicurezza marittima indonesiana scortò una nave della guardia costiera cinese fuori dal Mare di Natuna settentrionale dopo che questa aveva interrotto i lavori di rilevamento sismico condotti dall’azienda energetica statale indonesiana Pertamina. Gli osservatori affermarono che le incursioni erano il modo in cui Pechino intendeva mettere alla prova la determinazione del nuovo governo del presidente Prabowo Subianto sulla questione.

Oltre alle isole Natuna, la geografia dell’Indonesia consente ai missili antinave terrestri di controllare importanti punti di strozzatura marittima, offrendo così molteplici leve strategiche sulla Cina.

Poiché la Russia detiene una partecipazione importante in BrahMos Aerospace, ogni vendita di missili BrahMos deve ottenere l’approvazione russa.

