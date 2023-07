INDO PACIFICO. Più munizioni più esercitazioni con gli USA. cresce il bisogno di sicurezza

Gli alleati degli Stati Uniti nel Pacifico chiedono più esercitazioni multinazionali e più munizioni. «Francamente, i nostri alleati e partner stanno osservando molto da vicino ciò che sta accadendo in Ucraina. Sono molto interessati a come preservare la loro integrità territoriale», ha dichiarato il generale dell’esercito Usa James Bartholomees, capo dello staff dell’esercito degli Stati Uniti nel Pacifico, Usapac.

L’Australia e Taiwan dovrebbero ricevere i lanciarazzi Himars, riporta Defence One; ma ci sono altri modi in cui gli Stati Uniti possono fornire l’arma ai partner regionali. Di recente, le forze armate statunitensi hanno condotto esercitazioni a fuoco con Filippine, Giappone, Australia e altri Paesi della regione.

«Tutte queste esercitazioni sono sincronizzate con l’alleato o il partner e con la sua capacità militare, in modo da poter fare delle prove su come impiegare il fuoco. Quindi, dal punto di vista degli Himars, sì… c’è un’elevata richiesta», ha poi detto Bartholomees.

Ma tutta questa domanda potrebbe mettere a dura prova le forniture di artiglieria Himars, soprattutto in considerazione dell’intenso bisogno di queste munizioni in Ucraina. Anche i proiettili per obici da 155 millimetri sono richiesti nell’Indo-Pacifico: «Stiamo effettivamente assistendo a una certa domanda in quella zona. E la sfida delle munizioni da 155 è significativa», ha detto il Generale. Le forze armate indiane, in particolare, stanno facendo pressione per ottenerne di più.

Le squadre della Multi-Domain Task Force, Mdtf dell’esercito hanno un battaglione per il fuoco a lungo raggio. A maggio, una delle squadre Mdtf ha completato un’esercitazione con le Filippine. Il mese prossimo si terrà un’esercitazione simile in Indonesia, la Super Garuda Shield, che includerà anche una componente di fuoco a lungo raggio, ma non una squadra Mdtf.

Secondo Bartholomees, le esercitazioni come Super Garuda Shield stanno crescendo in portata e complessità, su richiesta dei Paesi ospitanti che vogliono testare la loro capacità di operare come servizio congiunto, ma anche con le nazioni partner della regione per un fronte unificato. Si tratta di un grande cambiamento rispetto alle esercitazioni precedenti, in cui le forze armate puntavano a obiettivi più modesti.

Ora, invece lo scopo è provare al combattimento congiunto le forze di diverse paesi: «Le nazioni del Pacifico potrebbero non voler ospitare in modo permanente una grande batteria di missili a lungo raggio statunitense puntata verso la Cina, ma a loro piace averne una in giro (…) Stiamo scoprendo che c’è grande interesse di questo tipo, perché vogliono l’addestramento che ne deriva. Ed è una cosa che non avevamo previsto», ha poi detto Bartholomees.

Il Comando degli Stati Uniti per l’Indo-Pacifico sta lavorando per coinvolgere più domini e partner nelle sue esercitazioni. E sta rapidamente elaborando nuove interfacce digitali, come un nuovo ambiente per i partner di missione, per consentire a militari molto diversi di condividere dati e lavorare insieme rapidamente.

Questo non significa necessariamente che ogni nazione del Pacifico sia interessata a fornire un fronte unificato alla Cina in ogni possibile scenario. E poiché non esiste un’alleanza militare formale tra loro, non è chiaro quali nazioni potrebbero venire in aiuto di Taiwan in caso di invasione cinese. Ma attori regionali come le Filippine stanno diventando più audaci nel parlare della Cina, se non proprio come una minaccia, almeno come la motivazione principale del loro desiderio di addestrarsi l’uno con l’altro e di allenarsi più duramente: «C’è una discussione molto più pubblica», ha detto Bartholomees.

Anche senza un trattato formale di difesa reciproca o un’alleanza, gli attori regionali giocheranno un ruolo chiave in ogni potenziale conflitto nel Pacifico e nella deterrenza.

Le forze armate cinesi hanno alcuni vantaggi chiave in caso di scontro nel Pacifico: le dimensioni schiaccianti delle loro forze armate, l’elevato numero di razzi e di fuoco di cui dispongono e le loro linee logistiche e di rifornimento interne, ha affermato Bartholomees.

Proprio per contrastare queste vantaggi strategici si stanno muovendo le nazioni del sud est asiatico con le loro richieste addestrare agli Usa.

Antonio Albanese