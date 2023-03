INDIA. Tasso di crescita economica superiore alla Cina

Il tasso di crescita economica dell’India è rallentato al 4,4% nel terzo trimestre dell’anno fiscale in corso, secondo i dati ufficiali mostrati, anche se il paese sta superando la rivale Cina.

La crescita del prodotto interno lordo dell’India per il periodo ottobre-dicembre ha eguagliato la stima del 4,4% su base annua della Reserve Bank of India. Prima del rilascio dei dati, stando a Reuters, si prevedeva il 4,6%.

Il tasso di crescita è in calo dal 13,2% rivisto registrato per il primo trimestre fiscale, da aprile a giugno. Il dato da luglio a settembre è stato del 6,3%. Nel periodo ottobre-dicembre dell’anno precedente, il Pil della nazione dell’Asia meridionale è cresciuto del 5,2%, secondo gli ultimi numeri, riporta Nikkei.

Tuttavia, l’India rimane una delle economie con le migliori prestazioni al mondo, con il governo che mantiene la sua proiezione per l’intero anno fiscale del 7%, dopo un aumento del 9,1% per il precedente anno fiscale 2021-2022.

Sebbene l’India riporti dati ufficiali solo per gli anni finanziari, un calcolo di base dei suoi risultati trimestrali nel 2022 mostra una crescita media del 7% anche per l’anno solare, superando di gran lunga il 3% riportato dalla Cina.

Tuttavia, l’India ha affrontato la sua parte di sfide. I nuovi dati di ottobre-dicembre mostrano che il settore manifatturiero si è contratto dell’1,1%, in calo per il secondo trimestre consecutivo. Il segmento ha registrato una contrazione del 3,6% nel periodo luglio-settembre.

Anche i prezzi sono una preoccupazione persistente, in mezzo a rialzi aggressivi dei tassi di interesse per cercare di contenere le pressioni scatenate dall’invasione russa dell’Ucraina.

L’inflazione al dettaglio per il mese di gennaio è salita al massimo su tre mesi del 6,52% – dal 5,72% di dicembre – superando il livello massimo di tolleranza del 6% della Reserve Bank of India. Questa è stata una battuta d’arresto dopo che le recenti letture avevano mostrato che l’inflazione si stava raffreddando.

Alcuni giorni prima che venisse pubblicato il dato sull’inflazione di gennaio, la Banca centrale indiana aveva aumentato il suo tasso pronti contro termine di riferimento – il tasso al quale presta denaro alle banche commerciali – di 25 punti base, o un quarto di punto percentuale, al 6,5%. Questo è stato il sesto rialzo consecutivo da quando la banca centrale ha iniziato ad aumentare il tasso nel maggio dello scorso anno, dopo averlo lasciato invariato per due anni al 4%.

All’epoca, molti esperti avevano previsto che la RBI avrebbe ora sospeso gli aumenti dei tassi. Ma l’aumento dell’inflazione a gennaio ha acceso la speculazione su un altro possibile aumento nella prossima revisione della politica monetaria, prevista per aprile.

Il lato positivo è che il settore agricolo indiano è cresciuto del 3,7% nel terzo trimestre fiscale, migliorando la crescita del 2,4% nei tre mesi precedenti. Anche il settore minerario è cresciuto allo stesso ritmo, contro una contrazione dello 0,4% nel periodo luglio-settembre.

L’economia indiana «continua a funzionare nei principali servizi privati e nell’agricoltura, mentre la produzione rimane l’unica area con visibile debolezza», ha affermato Barclays in una nota. Ha affermato che l’attività mineraria ha acquisito slancio, in gran parte a causa dell’aumento dell’estrazione di carbone. La State Bank of India, gestita dal governo, ha dipinto un quadro ottimistico in un rapporto di ricerca. Ha affermato che i consumi e gli investimenti interni «beneficeranno di prospettive più solide per le attività agricole e affini, rafforzando la fiducia delle imprese e dei consumatori e una forte crescita del credito».

La banca ha aggiunto che «le risposte all’offerta e le condizioni di costo sono destinate a migliorare anche se l’inflazione ha registrato un rimbalzo a gennaio».

L’enfasi sulle spese in conto capitale nel bilancio del prossimo anno fiscale, annunciato all’inizio di febbraio, dovrebbe stimolare gli investimenti privati, «rafforzare la creazione e la domanda di posti di lavoro e aumentare la crescita potenziale dell’India», ha affermato Sbi.

Maddalena Ingrao