INDIA. TARIFFE AL 25%: così Trump manifesta la sua amicizia verso Modi

Il 29 luglio, il presidente Donald Trump ha dichiarato che gli Stati Uniti stanno ancora negoziando con l’India sul commercio, dopo aver annunciato in mattinata che avrebbero imposto un dazio del 25% sulle merci importate dal Paese a partire da oggi.

Il dazio del 25%, così come una sanzione non specificata annunciata da Trump in un post mattutino sui social media, metterebbero a dura prova i rapporti con la democrazia più popolosa del mondo, riporta Reuters.

Più tardi, alla Casa Bianca, il Presidente ha indicato che c’è un margine di manovra: ”Hanno uno dei dazi più alti al mondo e sono disposti a ridurlo in modo sostanziale”, ha detto Trump ai giornalisti. “Stiamo parlando con l’India ora, vedremo cosa succederà… Lo saprete entro la fine di questa settimana”.

La soglia del 25% colpirebbe l’India più duramente rispetto ad altri importanti partner commerciali e minaccerebbe di vanificare mesi di colloqui tra i due Paesi, indebolendo un partner strategico di Washington e un contrappeso alla Cina.

Non è chiaro quale sarebbe la sanzione. Trump ha inizialmente indicato, in un post sul sito web Truth Social, che la sanzione era una risposta all’acquisto di armi e petrolio russi da parte dell’India e alle sue “odiose barriere commerciali non monetarie”.

Quando gli è stato chiesto della sanzione in seguito alla Casa Bianca, ha affermato che era dovuta in parte a questioni commerciali e in parte al coinvolgimento dell’India nel gruppo dei BRICS, che ha descritto come ostile agli Stati Uniti.

A luglio, Trump ha affermato che gli Stati Uniti imporranno un dazio aggiuntivo del 10% sulle importazioni da qualsiasi paese che si allinei alle “politiche antiamericane” dei BRICS.

L’annuncio dell’India è arrivato mentre i paesi devono raggiungere accordi su dazi reciproci o vedersi imporre un dazio imposto da Trump sulle loro esportazioni.

La Russia ha continuato a essere il principale fornitore di petrolio dell’India durante i primi sei mesi del 2025, rappresentando il 35% delle forniture complessive. Gli Stati Uniti, la più grande economia mondiale, hanno attualmente un deficit commerciale di 45,7 miliardi di dollari con l’India, la quinta più grande.

I negoziatori statunitensi e indiani hanno tenuto diversi round di discussioni per risolvere questioni controverse, in particolare sull’accesso al mercato indiano per i prodotti agricoli e lattiero-caseari statunitensi.

Nella sua ultima dichiarazione, l’India ha affermato di attribuire la massima importanza alla tutela e alla promozione del benessere dei suoi agricoltori, imprenditori e piccole imprese.

“Il governo adotterà tutte le misure necessarie per tutelare il nostro interesse nazionale, come è avvenuto con altri accordi commerciali”, ha affermato.

La battuta d’arresto arriva nonostante i precedenti impegni del Primo Ministro Narendra Modi e di Trump di concludere la prima fase di un accordo commerciale entro l’autunno e di espandere il commercio bilaterale a 500 miliardi di dollari entro il 2030, dai 191 miliardi di dollari del 2024.

Per anni, l’India ha orgogliosamente promosso il suo “partenariato strategico globale globale” con gli Stati Uniti come pietra angolare della sua politica estera, riporta AT.

Diplomatici, responsabili della difesa e primi ministri di Nuova Delhi hanno invocato l’alleanza con gli Stati Uniti come un segno dell’ascesa dell’India, un simbolo del suo passaggio dall’ombra postcoloniale al rango delle principali potenze globali. Ma la realtà sta mostrando un’altra narrativa.

Allo stesso tempo, Trump ha nuovamente affermato che durante la recente guerra tra India e Pakistan cinque aerei indiani sono stati “abbattuti”. Che fosse intenzionale o meno, il commento ha dato peso alle affermazioni pakistane e ha lasciato l’India in difficoltà nel controllo della narrazione di quella che è stata presentata come una decisiva dimostrazione di forza.

L’establishment della politica estera indiana ha da tempo presentato Washington come il suo partner strategico più importante. Patti di difesa, cooperazione in ambito di intelligence ed esercitazioni militari congiunte – in particolare esercitazioni navali nell’Indo-Pacifico – sono stati presentati come prova di legami sempre più profondi.

Ma la minaccia tariffaria di Trump ora mette a nudo una verità fondamentale: questa relazione è ancora in gran parte transazionale, non trasformativa. È stato durante il primo mandato di Trump che l’India ha perso i benefici commerciali preferenziali previsti dal Sistema di Preferenze Generalizzate. Le controversie tariffarie si sono intensificate. Le aziende tecnologiche statunitensi hanno contestato le leggi indiane sulla localizzazione dei dati.

Ora, la minaccia di dazi del 25% dimostra che gli Stati Uniti rimangono disposti a punire l’India economicamente, a prescindere dalla retorica strategica.

Lucia Giannini

Segui i nostri aggiornamenti su Spigolature geopolitiche: https://t.me/agc_NW e sul nostro blog Le Spigolature di AGCNEWS: https://spigolatureagcnews.blogspot.com/