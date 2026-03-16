INDIA. Senza gas dal Medio Oriente, entra in crisi grave la siderurgia 

La crescente carenza di gas ha interrotto le attività di alcuni impianti siderurgici del principale conglomerato metallurgico indiano, JSW Group, con un’unità che rischia la chiusura nei prossimi giorni.

Stando a Reuters, l’India, secondo produttore mondiale di acciaio grezzo, sta affrontando la peggiore crisi del gas degli ultimi decenni, a seguito dell’interruzione delle rotte di approvvigionamento causata dal conflitto in Medio Oriente.

JSW ha dichiarato nella nota che le interruzioni delle forniture di carburante e delle operazioni marittime stanno iniziando a compromettere la sua stabilità operativa e la catena di approvvigionamento. Di conseguenza, JSW Steel Coated Products rischia di non rispettare gli obblighi di vendita e di fornitura di lamiera stagnata previsti dal programma di incentivi governativi legati alla produzione e ha richiesto una proroga di sei mesi, ha aggiunto. “JSW ha inoltre ricevuto una notifica di forza maggiore da uno dei suoi principali fornitori, Petronet LNG Ltd, a causa della crisi in Medio Oriente che sta influenzando le spedizioni di GNL”, si legge nella nota.

In una lettera separata, indirizzata al segretario federale dell’acciaio e datata 7 marzo, l’Associazione Indiana dell’Acciaio (ISA) ha affermato che la carenza di propano e gas di petrolio liquefatto (GPL) ha colpito l’intera catena del valore e avrebbe avuto un “enorme impatto negativo” sulle micro, piccole e medie imprese (PMI) del settore siderurgico e sulle loro unità ausiliarie, che impiegano una forza lavoro numerosa. Tra i membri dell’ISA figurano JSW Steel, Tata Steel e l’azienda statale Steel Authority of India.

L’India ha adottato misure di emergenza, limitando l’uso del gas naturale ai settori prioritari dopo che le spedizioni di GPL attraverso lo Stretto di Hormuz sono state interrotte dal conflitto.

L’ISA ha chiesto al governo di accelerare le importazioni spot sovvenzionate da fonti non mediorientali e di garantire un’assegnazione prioritaria ai distretti siderurgici e industriali correlati.

I piccoli produttori di acciaio indiani hanno già avvertito del rischio di interruzioni della produzione a causa della carenza di gas.

Lucia Giannini

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