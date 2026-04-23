INDIA. Senza alluminio, niente lattine di Cola negli scaffali

La guerra con l’Iran ha causato una carenza di Diet Coke in India, dove viene venduta solo in lattine di alluminio, le cui scorte sono diminuite a causa dei ritardi nelle spedizioni dal Golfo, causati dalla guerra con l’Iran.

Il Golfo rappresenta circa il 9% della produzione mondiale di alluminio, bloccata dalla fine di febbraio dal blocco di fatto dello Stretto di Hormuz da parte dell’Iran, riporta Reuters.

Mentre la maggior parte delle bevande analcoliche viene venduta in India sia in bottiglie di plastica che in lattine, la Diet Coke è venduta solo in lattina. Due distributori hanno dichiarato che l’azienda li aveva informati di aver razionato le forniture o di non aver evaso alcuni ordini a causa della carenza di lattine causata dalla guerra.

Il colosso delle bevande considera l’India un importante mercato in crescita. Ha registrato un fatturato di 50 miliardi di rupie pari a 533 milioni di dollari nel 2024-2025, il più alto almeno dal 2021. I prodotti senza zucchero rappresentano una categoria in crescita: secondo Grand View Research, il mercato indiano degli alimenti e delle bevande a ridotto contenuto di zucchero raggiungerà i 4,7 miliardi di dollari entro il 2030, più del doppio rispetto al 2023.

Un dirigente del settore ha affermato che questa carenza è dovuta al ritardo nella consegna di alcune partite di lattine importate. La produzione di lattine e bottiglie in India è inoltre diventata più costosa a causa della carenza di energia.

Alcuni utenti dei social media hanno pubblicato meme su Instagram per esprimere la loro delusione per la carenza della bevanda. Molti video mostrano persone che corrono in un supermercato indiano e comprano lattine facendone incetta.

Una combinazione di fattori globali e nazionali, tra cui la carenza di lattine di alluminio, i ritardi nelle spedizioni e le recenti normative sugli imballaggi, ha reso la bevanda introvabile in città come Bengaluru, Mumbai e Delhi. E internet ha reagito con una valanga di commenti, meme e battute, riporta The Hindu.

Le lattine argentate continuano a essere introvabili. L’assenza si è fatta sentire più forte della sua presenza.

Maddalena Ingroia

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