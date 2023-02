INDIA. Qual’è il paese più popoloso al mondo? L’India (forse)

Si prevede che tra due mesi l’India diventerà il Paese più popoloso del mondo, con oltre 1,4 miliardi di persone. Ma per almeno un anno, e forse più, il Paese non saprà quante persone ha perché non è stato in grado di contarle.

Il censimento dell’India, previsto per il 2021 e ritardato a causa della pandemia, si è ora impantanato a causa di ostacoli tecnici e logistici e non ci sono segnali che indichino che la mastodontica impresa possa iniziare presto. Gli esperti sostengono che il ritardo nell’aggiornamento di dati come l’occupazione, le abitazioni, i livelli di alfabetizzazione, i modelli di migrazione e la mortalità infantile, che vengono rilevati dal censimento, influisce sulla pianificazione sociale ed economica e sulla definizione delle politiche nell’enorme economia asiatica, riporta Reuters.

I dati del censimento sono indispensabili per le proiezioni e le stime necessarie a valutare la spesa pubblica.

L’adeguamento alle nuove tecnologie sta rallentando il processo di apertura del censimento.

Il principale partito di opposizione, il Congresso, e i critici del primo Ministro Narendra Modi hanno accusato il governo di ritardare il censimento per nascondere dati su questioni politicamente sensibili, come la disoccupazione, in vista delle elezioni nazionali previste per il 2024. Il Bharatiya Janata Party, cioè il partito di Modi, ha respinto le critiche.

Secondo le Nazioni Unite, il 14 aprile la popolazione indiana potrebbe toccare quota 1.425.775.850, superando la Cina in quel giorno. Secondo il censimento del 2011, la popolazione indiana ammontava a 1,21 miliardi di persone, il che significa che in 12 anni il Paese ha aggiunto 210 milioni di persone, ovvero quasi il numero di abitanti del Brasile.

Il censimento indiano è condotto da circa 330.000 insegnanti delle scuole governative che prima vanno di porta in porta ad elencare tutte le case del Paese e poi ritornano con un secondo elenco di domande.

Ogni volta pongono più di due dozzine di domande in 16 lingue nelle due fasi che saranno distribuite nell’arco di 11 mesi, secondo il piano stabilito per il 2021. I numeri saranno tabulati e i dati finali resi pubblici mesi dopo. L’intero esercizio è stato stimato costare 87,5 miliardi di rupie (1,05 miliardi di dollari) nel 2019.

Tuttavia, gli insegnanti sono tornati a scuola dopo l’interruzione della pandemia e, oltre al censimento, devono condurre nove elezioni statali nel 2023 e le elezioni nazionali nel 2024, il che interromperà nuovamente l’insegnamento. Anche i loro pagamenti sono diventati un problema.

Lucia Giannini