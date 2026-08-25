INDIA. Putin a Jaishankar :le relazioni russo-indiane sono cresciute

Il Ministro degli Affari Esteri indiano S. Jaishankar ha incontrato il 24 aprile a Mosca il Presidente russo Vladimir Putin. L’incontro di alto livello rappresenta un appuntamento centrale della visita ufficiale di due giorni del ministro in Russia. La visita diplomatica in corso ha esaminato il quadro strategico tra Nuova Delhi e Mosca.

Il Ministero degli Affari Esteri russo ha sottolineato che India e Russia continuano a collaborare praticamente in ogni ambito: a livello governativo, attraverso i rapporti interparlamentari e tra le comunità imprenditoriali, riporta Outlook India. Jaishankar è in visita a Mosca per due giorni per colloqui con i suoi interlocutori russi su una serie di questioni, tra cui i legami bilaterali in materia di commercio e investimenti.

Putin ha ricevuto Jaishankar a Mosca, dove ha affermato che la visita di quest’ultimo sottolinea il livello delle relazioni che Russia e India hanno costruito nel corso di molti decenni. Un comunicato su Telegram riporta le parole di Putin: “Sono lieto di constatare che i nostri scambi commerciali sono cresciuti quest’anno. Sono diminuiti leggermente nel 2025, ma ora sono di nuovo in aumento. Ciò è dovuto in gran parte – forse soprattutto – al Primo Ministro Narendra Modi, che segue personalmente con attenzione lo sviluppo delle relazioni russo-indiane”.

Ha inoltre rivolto i suoi saluti al Premier Modi e ha espresso la speranza di incontrarlo presto, come previsto, a margine degli eventi dell’Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai. Ha aggiunto che potrebbero incontrarsi nuovamente nel corso dell’anno, visti i rispettivi impegni.

Jaishankar e il Vice Primo Ministro russo Denis Manturov, che presiede la delegazione russa della Commissione intergovernativa, hanno già avuto colloqui proficui, affrontando un’ampia gamma di questioni importanti. Tali questioni comprendono non solo le forniture energetiche, ma anche le consegne di fertilizzanti.

La dichiarazione afferma che la Russia sta facendo tutto il necessario per soddisfare le esigenze degli agricoltori e dell’agricoltura indiana, aumentando le forniture e dichiarandosi pronta a continuare su questa strada. Tutte le altre questioni – tra cui l’energia nucleare, la cooperazione nei settori ad alta tecnologia e altri ambiti – sono anch’esse all’ordine del giorno e stanno registrando progressi costanti.

Jaishankar, parlando con Putin, ha affermato di avere un “ottimo resoconto” da presentare dopo la riunione della Commissione intergovernativa. Ha affermato: “Credo che la nostra cooperazione economica, commerciale, energetica, dei fertilizzanti, nucleare e anche in altri ambiti, sia cresciuta in modo significativo, e sarei lieto di parlarne nel dettaglio. Nel complesso, ritengo che la nostra cooperazione economica sia cresciuta notevolmente”.

Luigi Medici

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