INDIA. Prime elezioni locali in Kashmir dalla perdita dell’autonomia

Il Kashmir amministrato dall’India ha votato mercoledì nelle prime elezioni locali da quando la cancellazione del suo speciale status semi-autonomo ha scatenato dimostrazioni e rivolte.

Il territorio a maggioranza musulmana conta 8,7 milioni di elettori registrati; il Kashmir è stato privato della sua autonomia con un ordine del governo Modi per imporre il controllo da Nuova Delhi nel 2019, riporta Gulf News.

Le autorità hanno schierato migliaia di poliziotti e soldati nei sette distretti meridionali della regione, dove oltre 2,3 milioni di residenti hanno diritto di voto e hanno scelto 24 rappresentanti su 219 candidati nella prima fase delle elezioni.

Dal 2019, un governatore nominato a livello federale ha controllato il territorio; la prima elezione dell’assemblea regionale in un decennio è considerata da molti più come un esercizio dei loro diritti democratici che come una pratica politica.

Gli elettori hanno fatto la fila sotto una pesante sicurezza nelle elezioni in tre fasi, che sono state scaglionate geograficamente a causa di accordi di sicurezza e sfide logistiche data il carattere montuoso della regione.

Circa 500.000 soldati indiani sono schierati nella regione per combattere l’insurrezione che dura da 35 anni e in cui sono stati uccisi decine di migliaia di civili, soldati e ribelli.

Modi ha esortato le persone a votare “in gran numero e a rafforzare la festa della democrazia”. Le autorità locali hanno riferito di un sondaggio “pacifico e senza incidenti”, con lunghe code che suggeriscono “un’alta affluenza”.

Le diverse campagne elettorali hanno caratterizzato dibattiti insolitamente aperti, ma le decisioni chiave rimarranno nelle mani di Nuova Delhi, tra cui la sicurezza e la nomina del governatore del Kashmir. Delhi avrà anche il potere di annullare la legislazione approvata dall’assemblea di 90 seggi. L’ultimo turno di votazioni si terrà il 2 ottobre. I risultati sono attesi sei giorni dopo.

Il territorio, ufficialmente denominato Jammu e Kashmir, è diviso. Una parte è la valle del Kashmir a stragrande maggioranza musulmana. Un’altra è il distretto di Jammu a maggioranza indù, geograficamente diviso dalle montagne a sud.

Una terza sezione, la regione etnicamente tibetana del Ladakh ad alta quota, al confine con la Cina, è stata ricavata in un territorio federale separato nel 2019.

Alcune delle peggiori violenze di quest’anno si sono verificate a Jammu, dove Modi ha fatto campagna elettorale sabato scorso e, in riferimento ai gruppi ribelli che combattono il dominio indiano, ha giurato che “il terrorismo è alle sue ultime battute”.

Modi e il suo partito Bharatiya Janata sostengono che i cambiamenti nella governance del territorio hanno portato una nuova era di pace in Kashmir e una rapida crescita economica.

L’attuazione di tali cambiamenti nel 2019 è stata accompagnata da arresti di massa e da un blackout di Internet e delle comunicazioni durato mesi.

Sebbene questa sia la prima votazione per l’assemblea locale dal 2014, gli elettori hanno preso parte alle elezioni nazionali a giugno, quando Modi ha vinto un terzo mandato al potere.

Molti Kashmiri sono risentiti per le restrizioni alle libertà civili imposte dopo il 2019 e il BJP sta schierando candidati solo in una minoranza di seggi concentrati nelle aree a maggioranza indù. L’opposizione accusa il BJP di incoraggiare un’ondata di candidati indipendenti nelle aree a maggioranza musulmana per dividere il voto.

La mancanza di posti di lavoro è un problema chiave. L’area ha un tasso di disoccupazione del 18,3 percento, più del doppio della media nazionale, secondo i dati governativi di luglio.

I critici affermano che il governo centrale ha assegnato importanti appalti, come l’edilizia e l’estrazione mineraria, a imprese esterne al territorio.

Maddalena Ingroia

