INDIA. Pechino riprende l’export di fertilizzanti, terre rare, e macchine perforatrici

In un’importante svolta, la Cina ha comunicato di aver rimosso le restrizioni alle esportazioni di fertilizzanti, magneti/minerali di terre rare e macchine perforatrici per tunnel verso l’India: le tre richieste che Nuova Delhi aveva ricevuto da Pechino quando il Ministro degli Esteri S. Jaishankar ha incontrato il suo omologo Wang Yi il mese scorso.

Come riportato da Nikkei ed Economic Times, il Ministro degli Esteri cinese Wang Yi, in visita di due giorni in India, ha assicurato a Jaishankar che la Cina aveva già iniziato a rispondere alle richieste indiane su questi tre articoli. In realtà, l’intesa da parte indiana è che le spedizioni siano già iniziate. L’India aveva fortemente sottolineato le sue preoccupazioni nei confronti della Cina, poiché le improvvise restrizioni alla produzione di fertilizzanti avevano avuto un impatto diretto sulla disponibilità di fosfato di ammonio nella stagione Rabi. La stagione Rabi in India si riferisce alla stagione delle colture invernali, in genere da ottobre/novembre a marzo/aprile. È caratterizzata dalla coltivazione di colture che prosperano a temperature più fresche. Le colture Rabi sono una parte vitale del calendario agricolo indiano, contribuendo in modo significativo alla sicurezza alimentare e al sostentamento degli agricoltori.

Allo stesso modo, aveva sospeso le spedizioni di macchine perforatrici per tunnel destinate a progetti infrastrutturali in India, comprese quelle prodotte da entità straniere nelle loro unità con sede in Cina.

L’industria automobilistica ed elettronica aveva espresso serie preoccupazioni in merito alle restrizioni cinesi sui magneti e sui minerali di terre rare, che avrebbero portato a carenze che avrebbero potuto avere un impatto debilitante sulla produzione. Queste decisioni sono state guidate da logiche di sicurezza dovute alle crescenti tensioni tra i due Paesi.

Tuttavia, Wang e Jaishankar si sono incontrati due volte il mese scorso per appianare le divergenze politiche a seguito di un riuscito processo di disimpegno delle truppe sulla Linea di Controllo Effettivo. Entrambe le parti hanno concordato di ripristinare gradualmente la normalità nei rapporti, a partire da misure di rafforzamento della fiducia per poi allentare le restrizioni economiche.

Questo accordo porta con sé un messaggio significativo, poiché giunge in un momento in cui gli Stati Uniti hanno inasprito la loro posizione nei confronti dell’India, con alti funzionari statunitensi che rimproverano costantemente Nuova Delhi per i suoi legami con la Russia. L’amministrazione Trump ha imposto un dazio aggiuntivo per la sicurezza nazionale del 25%, in aggiunta ai dazi aggiuntivi, portando il totale al 50%.

L’India ha anche preso atto del fatto che, pur adottando misure severe nei confronti di Nuova Delhi, l’amministrazione Trump ha adottato una posizione più accomodante nei confronti di Pechino, estendendo la tregua commerciale e ritardando l’imposizione dei dazi di altri 90 giorni, oltre ad aver provveduto a rimuovere le restrizioni all’esportazione di chip di fascia alta verso la Cina.

