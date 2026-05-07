INDIA. Patto d’acciaio tra Delhi e Hanoi

Il 6 maggio, India e Vietnam hanno elevato le loro relazioni bilaterali a Partenariato Strategico Globale Rafforzato, segnalando un più netto allineamento economico e geopolitico, mentre entrambe le nazioni mirano ad espandere gli scambi commerciali e la cooperazione strategica in un panorama indo-pacifico in rapida evoluzione.

La decisione è giunta dopo i colloqui a livello di delegazione tra il Primo Ministro Narendra Modi e il Presidente vietnamita To Lam a Nuova Delhi, durante i quali le due parti hanno anche firmato 13 accordi che spaziano dai pagamenti digitali ai minerali delle terre rare, dai prodotti farmaceutici all’istruzione, dal settore bancario al turismo e agli scambi culturali, riporta Fortune India.

Sottolineando lo slancio economico, Modi ha affermato: “Nell’ultimo decennio, gli scambi commerciali bilaterali tra India e Vietnam sono raddoppiati, raggiungendo i 16 miliardi di dollari. Ora ci siamo posti l’obiettivo di portarli a 25 miliardi di dollari entro il 2030”. Si prevede che questa spinta commerciale sarà trainata da una maggiore integrazione nelle catene di approvvigionamento, dalla collaborazione nel settore fintech e dalle partnership sui minerali critici.

Definendo il Vietnam un punto di riferimento strategico per l’espansione regionale dell’India, Modi ha affermato: “Il Vietnam è un pilastro fondamentale della politica indiana ‘Act East’ e della Vision Mahasagar. Basandosi su solide fondamenta di legami di civiltà, la nostra partnership ha registrato rapidi e significativi progressi in ambito commerciale, tecnologico e turistico”.

Oltre al commercio, il rafforzamento della partnership riflette una crescente convergenza in materia di sicurezza e stabilità regionale. Entrambe le parti hanno discusso della situazione nell’Indo-Pacifico, in particolare nel contesto delle crescenti tensioni geopolitiche, e hanno ribadito il loro impegno per lo stato di diritto, la pace e la stabilità. “Attraverso il rafforzamento della nostra cooperazione in materia di difesa e sicurezza, continueremo a contribuire alla pace, alla stabilità e alla prosperità nella regione indo-pacifica”, ha dichiarato Modi.

I due Paesi hanno progressivamente ampliato la collaborazione in ambito di difesa, compreso un accordo quadro firmato lo scorso anno sulla cooperazione per la ricerca e il salvataggio di sottomarini e un più ampio impegno per la collaborazione nell’industria della difesa. Il Presidente To Lam, nella sua prima visita di Stato in India dopo l’insediamento, ha sottolineato l’intenzione di approfondire la fiducia politica e i legami di sicurezza, promuovendo al contempo la cooperazione economica.

Settori di nuova generazione e connettività al centro dell’attenzione

Gli accordi firmati mercoledì riflettono un’agenda lungimirante, con una forte attenzione ai settori digitali ed emergenti. Tra i principali accordi figurano la collaborazione tra la Reserve Bank of India e la State Bank of Vietnam sui pagamenti digitali e l’innovazione finanziaria, e i collegamenti tra NPCI International e NAPAS del Vietnam per i pagamenti transfrontalieri basati su QR.

Nel settore dei minerali critici, la cooperazione tra IREL (India) Ltd. e l’Istituto vietnamita per la tecnologia degli elementi radioattivi e rari mira a rafforzare le catene di approvvigionamento delle terre rare, considerate vitali per l’elettronica e gli ecosistemi dell’energia pulita.

Modi ha sottolineato il più ampio contesto economico, affermando: “In un periodo di sconvolgimenti globali e sfide economiche, India e Vietnam stanno emergendo tra i principali attori”Le economie a più rapida crescita, trainate da una solida governance, riforme e talenti.”

Con l’adesione del Vietnam all’Iniziativa Indo-Pacifico per gli Oceani e con l’annuncio da entrambe le parti di misure per potenziare il commercio agricolo e il turismo, si prevede che il partenariato rafforzato consoliderà una maggiore integrazione tra India e ASEAN nei prossimi anni.

Lucia Giannini

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