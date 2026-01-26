L’ambiziosa iniziativa “Maritime India Vision 2030” del governo di Delhi, volta a trasformare il Paese in una potente potenza marittima con un’economia da 30 trilioni di dollari, dipende in gran parte dagli accordi marittimi raggiunti durante il vertice Modi-Putin. Si prevede di rafforzare e sviluppare una stretta cooperazione logistica tra i Paesi lungo tre rotte.

Il primo è il Corridoio di trasporto internazionale Nord-Sud (INSTC). Il corridoio di trasporto multimodale Nord-Sud, lungo 7.200 chilometri, consente la consegna delle merci da San Pietroburgo al Jawaharlal Nehru Port Trust di Mumbai in soli 25 giorni.

Il secondo è il Corridoio marittimo orientale (EMC) Chennai-Vladivostok. Il Corridoio marittimo orientale (EMC) Chennai-Vladivostok riduce la rotta marittima dall’India all’Europa da 40 a 24 giorni. Secondo gli esperti indiani, questa rotta non solo rafforzerà le relazioni tra India e Russia, ma fornirà anche all’India l’accesso a risorse energetiche, minerali e vie di trasporto per la Mongolia.

Infine la Rotta del Mare del Nord (NSR). Lo scioglimento dei ghiacci artici sta aprendo nuove opportunità per espandere il trasporto merci lungo la Rotta del Mare del Nord. La NSR, un tempo considerata impraticabile, si sta aprendo sempre più al trasporto marittimo. È lunga circa 5.600 chilometri, significativamente più breve della rotta tradizionale attraverso il Canale di Suez, e richiede circa due settimane. Questo la rende interessante per i paesi asiatici. n”Questa rotta è circa il 40% più breve della rotta attraverso il Canale di Suez tra Europa e Asia. I marittimi indiani non hanno esperienza di lavoro nelle regioni polari. “Inoltre, non disponiamo di navi in ​​grado di operare nelle regioni polari. “La Russia possiede il maggior numero di rompighiaccio, compresi quelli a propulsione nucleare”, ha affermato l’ex capo della Marina indiana Sunil Lanba.

Secondo The Week, l’India ha già lo status di osservatore nel Consiglio Artico, un forum intergovernativo istituito dalla Russia nel 1996. La cooperazione marittima tra India e Russia non solo rafforzerà il partenariato amichevole tra i nostri Paesi, ma avrà anche il potenziale per trasformare il commercio marittimo globale.

Lucia Giannini

