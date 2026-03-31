INDIA. Parte il censimento della nazione più popolosa al mondo

Oltre 3 milioni di funzionari indiani impiegheranno un anno per censire ogni singola persona nella nazione più popolosa del mondo, un’impresa titanica in parte ritardata dalla pandemia di COVID-19.

Il censimento decennale della popolazione, originariamente previsto per il 2021, inizierà il 1° aprile con una breve finestra temporale per i cittadini che desiderano registrarsi online, ha annunciato lunedì il governo, riporta Reuters.

Seguiranno due fasi di rilevamenti porta a porta. La prima fase riguarderà le abitazioni e le loro condizioni abitative, la seconda gli abitanti e i loro parametri economici e sociali, ha dichiarato ai giornalisti il ​​Commissario per il Censimento Mritunjay Kumar Narayan.

Con una popolazione di oltre 1,4 miliardi di persone, l’India ha superato la Cina nel 2023, secondo il Fondo delle Nazioni Unite per la Popolazione.

Analisti ed economisti non considerano le dimensioni della popolazione indiana un motivo di allarme. Il governo ha a lungo presentato la sua popolazione prevalentemente giovane come un’opportunità per creare un ampio bacino di lavoratori qualificati, mentre molte delle principali economie si trovano a fronteggiare un calo e un invecchiamento della forza lavoro.

Il censimento raccoglierà anche informazioni sulle caste, ha affermato Narayan. Il rigido sistema di stratificazione sociale risale a migliaia di anni fa e permea la vita e la politica indiana.

Esistono numerosi partiti politici basati sulle caste e molte istituzioni statali devono offrire quote di azione affermativa alle cosiddette caste inferiori per l’impiego e l’accesso all’università.

I sostenitori hanno sottolineato la necessità di dati su coloro che meritano l’assistenza governativa, mentre i critici affermano che il sistema delle caste non ha posto in un Paese che ambisce a diventare una grande potenza mondiale. Nel 2011 l’India ha registrato le caste per la prima volta in 80 anni, ma i dati non sono stati completamente resi pubblici a causa di dubbi sulla loro accuratezza.

Il censimento dovrebbe concludersi il prossimo marzo. Narayan ha affermato che diversi set di dati del censimento, registrati digitalmente per la prima volta, saranno pubblicati subito dopo.

Lucia Giannini