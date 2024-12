INDIA. Nuova Delhi riapre l’ambasciata a Pyongyang: importante sfida geopolitica

L’India ha recentemente riaperto la sua ambasciata a Pyongyang dopo tre anni. Questa mossa, che si verifica nel contesto delle crescenti capacità militari della Corea del Nord e delle sue alleanze rafforzate con Russia, Cina e Iran, sottolinea le mutevoli priorità di politica estera dell’India.

Inoltre si allinea con la politica indiana “Act East” e riflette i suoi più ampi interessi strategici nel Nordest asiatico. Questa decisione ha implicazioni per il posizionamento di Nuova Delhi all’interno dei Brics e la sua crescente influenza nella geopolitica globale, riporta AT.

Le relazioni dell’India con la Corea del Nord sono improntate a fattori storici, ideologici e geopolitici. Durante la Guerra Fredda, l’India ha mantenuto legami diplomatici sia con la Corea del Nord che con quella del Sud, riflettendo la sua posizione non allineata. Mentre le relazioni con la Corea del Nord non sono mai state particolarmente strette, l’India ha fornito aiuti umanitari a Pyongyang nel corso degli anni e si è impegnata in scambi commerciali limitati, principalmente sotto forma di cibo e forniture mediche.

Tuttavia, le relazioni sono state a volte tese a causa delle attività di proliferazione nucleare della Corea del Nord. L’India ha costantemente condannato i test nucleari e i lanci di missili della Corea del Nord, allineandosi agli sforzi internazionali per denuclearizzare la penisola coreana. Nonostante queste sfide, l’India ha mantenuto un certo grado di impegno, riconoscendo l’importanza strategica del dialogo e della diplomazia nel promuovere la stabilità nella regione.

La decisione di riaprire l’ambasciata indiana a Pyongyang riflette diversi nuovi fattori; la politica “Act East” dell’India enfatizza il rafforzamento dei legami con le nazioni dell’Asia orientale e sud-orientale per migliorare la cooperazione economica e strategica.

I progressi della Corea del Nord nella tecnologia missilistica e nelle capacità nucleari pongono sfide significative alla sicurezza regionale e globale. Mantenendo una presenza diplomatica a Pyongyang, l’India può ottenere preziose informazioni sugli sviluppi militari della Corea del Nord e sulla sua crescente collaborazione in materia di difesa con nazioni tra cui Russia, Cina e Iran.

Gli stretti legami della Corea del Nord con Russia e Cina, due attori chiave nei Brics, forniscono un ulteriore incentivo strategico all’India per impegnarsi con Pyongyang. Promuovendo le relazioni con la Corea del Nord, l’India può rafforzare la sua posizione all’interno dei Brics, sfruttando questa connessione per controbilanciare l’influenza occidentale e affermare il suo ruolo di mediatore nei conflitti globali. Questo impegno è in linea con gli obiettivi più ampi dei BRICS di promuovere la multipolarità e favorire lo sviluppo nel Sud del mondo.

L’India è da tempo preoccupata per gli stretti legami della Corea del Nord con gli stati avversari, in particolare quelli che pongono sfide strategiche alla sicurezza nazionale dell’India. Mantenendo una presenza diplomatica a Pyongyang, l’India può comunicare meglio le sue posizioni su questioni critiche direttamente alla leadership nordcoreana.

Inserendosi nel panorama diplomatico della Corea del Nord, l’India si posiziona per svolgere un ruolo più attivo nel promuovere la stabilità e la sicurezza nella regione e oltre.

L’impegno con la Corea del Nord offre all’India l’opportunità di migliorare la sua leva strategica nelle interazioni con altre grandi potenze e attori regionali chiave. L’impegno dell’India con la Corea del Nord potrebbe servire come dimostrazione della sua capacità di agire come forza stabilizzatrice ed equilibratrice nella regione, promuovendo la pace e mitigando le tensioni. Questo approccio si allinea con l’obiettivo più ampio della politica estera dell’India di promuovere un ordine mondiale multipolare.

La posizione unica dell’India di avere buoni rapporti sia con la Corea del Nord che con quella del Sud le consente di svolgere un ruolo fondamentale negli sforzi di costruzione della pace nella penisola coreana. Sebbene l’economia della Corea del Nord rimanga isolata e pesantemente sanzionata, esiste il potenziale per una limitata cooperazione economica e umanitaria.

L’India può quindi sfruttare la sua posizione storica non allineata e credibilità diplomatica per promuovere il dialogo e la pace nella penisola coreana. Impegnandosi sia con la Corea del Nord che con quella del Sud, può contribuire a misure di rafforzamento della fiducia e sostenere gli sforzi verso la denuclearizzazione.

