INDIA. Nuova Delhi rafforza la sua presenza diplomatica in Africa occidentale 

L’India ha intensificato il proprio impegno diplomatico in Africa occidentale: il Ministro degli Affari Esteri S. Jaishankar ha tenuto colloqui in Costa d’Avorio e in Ghana su temi quali difesa, commercio, sviluppo e cooperazione ambientale. Parallelamente, l’India ha sfruttato la piattaforma delle Nazioni Unite per inasprire le critiche contro il Pakistan in merito alla questione del terrorismo.

Tra gli altri sviluppi, il Pakistan ha segnalato progressi sui fronti della sicurezza, dell’economia e della politica; il Bangladesh ha dichiarato che le questioni relative alla condivisione delle risorse idriche con l’India dovrebbero essere risolte attraverso il dialogo; la Cina ha confermato il proprio candidato per la massima carica dell’OMS; infine, l’India si è unita ad altri 13 Paesi per promuovere un’azione coordinata contro l’eccesso di produzione industriale, riporta India Today.

Ad Abidjan, India e Costa d’Avorio hanno discusso modalità per espandere la cooperazione nei settori della difesa e dell’antiterrorismo, del commercio, degli investimenti, delle infrastrutture, dell’agricoltura e della sanità. Jaishankar ha definito la Costa d’Avorio uno dei “partner chiave” dell’India in Africa occidentale.

Ad Accra, Jaishankar ha affermato che India e Ghana sono partner storici e sostenitori del Sud globale. Ha sottolineato come entrambi i Paesi abbiano programmi simili – quali “Accra Reset” e “Ayushman Bharat” – e ha aggiunto che le sfide affrontate dal mondo in via di sviluppo sono comparabili.

Jaishankar ha inoltre ricevuto dal Ghana lo “Strumento di accettazione” per l’International Big Cat Alliance (Alleanza internazionale per i grandi felini), iniziativa promossa dall’India, sancendo così formalmente l’ingresso del Paese dell’Africa occidentale nell’alleanza.

Alle Nazioni Unite, l’India ha accusato il Pakistan di tenere un atteggiamento ambiguo sul terrorismo, sostenendo che Islamabad stia cercando di mascherare il proprio sostegno statale al terrorismo annunciando ricompense per la cattura di Masood Azhar, leader del gruppo Jaish-e-Mohammed. L’India ha ribadito che il mondo non ha dimenticato gli attentati dell’11 settembre, del 26 novembre e di Pahalgam.

A Islamabad, un alto generale dell’esercito pakistano ha confermato la presenza di truppe pakistane in Arabia Saudita, precisando che esse svolgono compiti in “molteplici ambiti” e “settori”. La dichiarazione è giunta in un momento caratterizzato da un aumento degli attacchi contro il regno del Golfo da parte degli Houthi yemeniti.

Il Ministro dell’Interno pakistano, Mohsin Naqvi, ha inoltre riferito al Segretario Generale dell’ONU, António Guterres, che in Afghanistan operano 25 organizzazioni terroristiche, secondo quanto reso noto in un comunicato governativo. Naqvi ha invocato una cooperazione internazionale per affrontare tale minaccia, sullo sfondo delle tensioni con Kabul. In un altro sviluppo in Pakistan, l’Alta Corte di Peshawar ha chiesto al Primo Ministro del Khyber Pakhtunkhwa, Sohail Afridi, di rispondere a un ricorso in cui si sosteneva che risorse pubbliche venissero impiegate per attività politiche, inclusa la “lunga marcia” in corso organizzata dal partito Pakistan Tehreek-e-Insaf.

Il Pakistan ha inoltre ottenuto un certo sollievo sul fronte economico, grazie a un accordo preliminare raggiunto con il Fondo Monetario Internazionale (FMI) che potrebbe sbloccare circa 1,2 miliardi di dollari in nuovi finanziamenti per il Paese.

A Washington, l’India e altri 13 Paesi hanno invocato un’azione globale coordinata per arginare l’eccesso di produzione industriale, un fenomeno che distorce i mercati, danneggia le industrie nazionali e contribuisce allo squilibrio tra domanda e offerta.

A Dacca, un ministro aggiunto del Bangladesh ha dichiarato che le annose questioni relative alla ripartizione delle risorse idriche tra Bangladesh e India devono essere risolte attraverso il dialogo e la diplomazia.

A Pechino, la Cina ha confermato di aver candidato un alto funzionario della sanità pubblica alla carica di Direttore Generale dell’Organizzazione Mondiale della Sanità.

Nel loro insieme, questi sviluppi hanno riguardato l’iniziativa diplomatica dell’India in Africa occidentale, la sua posizione sul terrorismo in sede ONU e una serie di mosse parallele – in ambito politico, di sicurezza ed economico – che hanno coinvolto Pakistan, Bangladesh, Cina e altri Paesi.

Luigi Medici

Segui i nostri aggiornamenti su Spigolature geopolitiche: https://t.me/agc_NW e sul nostro blog Le Spigolature di AGCNEWS: https://spigolatureagcnews.blogspot.com/