INDIA. Nuova Delhi più dura verso Washington dopo il pranzo pakistano di Trump

Il pranzo del presidente degli Stati Uniti Donald Trump con il Capo di Stato Maggiore del Pakistan, Asim Munir, ha provocato una protesta diplomatica da parte dell’India, che ha messo in guardia Washington dai rischi per i loro rapporti bilaterali, mentre Nuova Delhi sta ricalibrando le relazioni con la Cina come misura di sicurezza.

L’incontro e altre tensioni nelle relazioni tra Stati Uniti e India, dopo decenni di fiorenti rapporti, hanno gettato un’ombra sui negoziati commerciali, hanno affermato, mentre l’amministrazione Trump valuta i dazi contro uno dei suoi principali partner nell’Indo-Pacifico, riporta Reuters.

L’India incolpa il Pakistan, in particolare il suo establishment militare, di sostenere quello che definisce terrorismo transfrontaliero e ha detto agli Stati Uniti di stare inviando segnali sbagliati corteggiando il generale Munir.

Il Pakistan nega le accuse di sostenere i militanti che attaccano obiettivi indiani e afferma che Nuova Delhi non ha fornito alcuna prova del suo coinvolgimento.

I legami tra Stati Uniti e India si sono rafforzati negli ultimi due decenni, nonostante piccoli intoppi, almeno in parte perché entrambi i paesi cercano di contrastare la Cina.

Il Ministero degli Esteri indiano ha precedentemente affermato di aver “preso atto” dell’incontro Trump-Munir.

Un funzionario statunitense ha affermato di non commentare le comunicazioni diplomatiche private e che gli Stati Uniti intrattengono solidi rapporti sia con l’India che con il Pakistan.

Gli Stati Uniti sembrano aver adottato un approccio diverso nei confronti del Pakistan dopo il breve conflitto scoppiato a maggio tra i due rivali dotati di armi nucleari, quando l’India ha lanciato attacchi contro quelli che ha definito obiettivi terroristici oltre confine in risposta a un attentato contro i turisti della comunità a maggioranza indù del Kashmir indiano il mese precedente.

Dopo quattro giorni di combattimenti aerei, attacchi missilistici e con droni, le due parti hanno concordato un cessate il fuoco. L’India a maggioranza indù e il Pakistan islamico si sono scontrati regolarmente e hanno combattuto tre guerre su vasta scala dall’indipendenza nel 1947, due delle quali per la regione contesa del Kashmir.

Poche settimane dopo gli scontri di maggio, Trump ha ospitato Munir a pranzo alla Casa Bianca, un importante rafforzamento dei legami con il Paese, che si erano in gran parte spenti sotto il primo mandato di Trump e di Joe Biden. Era la prima volta che un presidente degli Stati Uniti ospitava il capo dell’esercito pakistano, considerato l’uomo più potente del Paese, alla Casa Bianca senza la presenza di alti funzionari civili pakistani.

I leader indiani hanno affermato che la visione di Munir dell’India e del Pakistan è intrisa di religione. “I turisti sono stati assassinati davanti alle loro famiglie dopo aver accertato la loro fede”, ha dichiarato il ministro degli Esteri indiano Subrahmanyam Jaishankar a maggio, riferendosi all’attacco in Kashmir.

“Per capirlo, bisogna anche vedere… che abbiamo una leadership pakistana, in particolare il capo dell’esercito, guidata da una visione religiosa estremista”. Il Pakistan afferma che è Modi a essere guidato dall’estremismo religioso e che il suo nazionalismo indù ha calpestato i diritti della numerosa minoranza musulmana indiana. Modi e il governo indiano affermano di non discriminare le minoranze.

L’incontro con Munir alla Casa Bianca ha aggravato il disappunto dell’India per la ripetuta insistenza di Trump nel voler scongiurare una guerra nucleare tra i due Paesi minacciando di interrompere i negoziati commerciali. Il commento ha suscitato una dura reazione da parte di Modi, che ha dichiarato a Trump che il cessate il fuoco è stato raggiunto attraverso colloqui tra i comandanti militari dei due Paesi e non tramite la mediazione statunitense.

Nei giorni successivi all’incontro del 18 giugno con Munir, due funzionari dell’ufficio di Modi e del consigliere per la sicurezza nazionale indiano hanno telefonato separatamente alle loro controparti statunitensi per registrare una protesta. La protesta non era stata precedentemente resa pubblica.

“Abbiamo comunicato agli Stati Uniti la nostra posizione sul terrorismo transfrontaliero, che rappresenta una linea rossa per noi”, ha affermato un alto funzionario indiano. “Questi sono tempi difficili… L’incapacità di Trump di comprendere le nostre preoccupazioni crea qualche incrinatura nei rapporti”, ha aggiunto, chiedendo l’anonimato a causa della delicatezza della questione.

Trump e Munir hanno discusso della prosecuzione della collaborazione antiterrorismo, in base alla quale gli Stati Uniti hanno precedentemente fornito armi al Pakistan, un alleato degli Stati Uniti non membro della NATO, e hanno discusso di come rafforzare ulteriormente i legami, secondo quanto riportato da un resoconto pakistano dell’incontro.

Ciò ha sollevato la preoccupazione a Nuova Delhi che le armi che il Pakistan riceve dagli Stati Uniti possano essere utilizzate contro l’India se i due vicini dovessero tornare in conflitto, hanno affermato due funzionari.

Nonostante quelle che un tempo erano pubbliche dimostrazioni di bonomia tra Trump e Modi, l’India ha assunto una posizione leggermente più dura nei confronti degli Stati Uniti nelle ultime settimane, mentre anche le discussioni commerciali hanno subito un rallentamento, hanno affermato i funzionari indiani e un lobbista dell’industria indiana.

Modi ha rifiutato l’invito di Trump a visitare Washington dopo la riunione del G7 in Canada nel Giugno.

All’inizio di questo mese, Nuova Delhi ha proposto dazi di ritorsione contro gli Stati Uniti presso l’Organizzazione Mondiale del Commercio, dimostrando che i colloqui commerciali non stavano procedendo così fluidamente come prima degli scontri tra India e Pakistan.

L’India, come altre nazioni, sta cercando di trovare un modo per affrontare Trump e sta ricalibrando i rapporti con la Cina come misura di sicurezza. La scorsa settimana, Jaishankar ha effettuato la sua prima visita a Pechino dopo lo scontro di confine del 2020 tra truppe indiane e cinesi.

L’India sta anche prendendo iniziative per allentare le restrizioni sugli investimenti provenienti dalla Cina imposte in seguito allo scontro del 2020. Il disgelo arriva nonostante i rapporti spinosi dell’India con la Cina e gli stretti legami e il sostegno militare di Pechino al Pakistan.

Lucia Giannini

