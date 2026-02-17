INDIA. Nuova Delhi ospita l’IA Summit

I massimi dirigenti dei colossi globali dell’intelligenza artificiale si incontreranno questa settimana a Nuova Delhi con diversi leader mondiali per il vertice sull’intelligenza artificiale, in un momento in cui l’India sta cercando di attrarre maggiori investimenti nel settore.

Il Paese si sta affermando come punto di riferimento per le aziende di intelligenza artificiale, con Google di Alphabet, Microsoft e Amazon, che hanno già impegnato complessivamente 68 miliardi di dollari in investimenti in infrastrutture di intelligenza artificiale e cloud entro il 2030, riporta Reuters.

I funzionari indiani stanno presentando l’India AI Impact Summit, iniziato lunedì, come una piattaforma per amplificare le voci dei paesi in via di sviluppo nella governance globale dell’intelligenza artificiale. Delhi segna la prima volta che l’evento globale si tiene in un paese in via di sviluppo. “Il tema del summit è… benessere per tutti, felicità per tutti, a testimonianza del nostro impegno comune a sfruttare l’Intelligenza Artificiale per un progresso incentrato sull’uomo”, ha scritto il primo Ministro indiano Narendra Modi su X.

Tra i relatori principali del summit figurano l’AD di Alphabet Sundar Pichai, quello di OpenAI Sam Altman, di Anthropic Dario Amodei, il Presidente di Reliance Mukesh Ambani, e l’AD di Google DeepMind Demis Hassabis, che interverranno all’evento giovedì. Modi condividerà il palco quel giorno anche con il Presidente francese Emmanuel Macron, in visita in India nell’ambito di un più ampio viaggio bilaterale.

Grandi striscioni che promuovevano il summit, con il ritratto di Modi, sono stati affissi lungo le strade principali di Delhi, in quella sorta di campagna di pubbliche relazioni per cui il primo Ministro è diventato famoso.

L’India, che non ha ancora prodotto un modello di intelligenza artificiale di frontiera dominante a livello globale in grado di competere con quelli di Stati Uniti o Cina, scommette che il suo vantaggio competitivo risieda nell’implementazione su larga scala piuttosto che nello sviluppo di modelli fondamentali. L’audit economico indiano, pubblicato il mese scorso, ha esortato il governo a concentrarsi sull'”innovazione guidata dalle applicazioni” piuttosto che inseguire mega-modelli di frontiera.

La strategia è supportata da una significativa adozione interna: con oltre 72 milioni di utenti giornalieri di ChatGPT entro la fine del 2025, l’India è già diventata il più grande mercato di utenti di OpenAI.

Ma la rapida adozione dell’IA sta anche minacciando i posti di lavoro nel settore IT indiano da 283 miliardi di dollari, con la banca d’investimento Jefferies che prevede che i call center potrebbero subire un calo del 50% del fatturato a causa dell’adozione dell’IA entro il 2030.

I precedenti summit globali sull’IA, a Bletchley Park nel Regno Unito nel 2023, a Seul nel 2024 e a Parigi nel 2025, sono stati dominati da impegni sulla sicurezza, impegni aziendali volontari e dichiarazioni di governance, sebbene i critici abbiano affermato che hanno prodotto pochi risultati applicabili.

Si attendono oltre 250.000 visitatori al summit indiano, con oltre 300 espositori in un’area espositiva di 70.000 metri quadrati che si terrà al Bharat Mandapam, un mega complesso congressuale da 300 milioni di dollari.

L’afflusso di migliaia di delegati internazionali ha fatto schizzare alle stelle i prezzi degli hotel di lusso di Delhi, suscitando sorpresa sui social media. Una suite al Taj Palace, che normalmente costa circa 2.200 dollari a notte, la scorsa settimana è stata messa in vendita a più di 33.000 dollari.

Maddalena Ingroia

