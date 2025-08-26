INDIA. Nuova Delhi non si piega ai voleri di Washington 

Gli esportatori indiani si preparano a subire disagi dopo che una notifica del Dipartimento per la Sicurezza Interna degli Stati Uniti ha confermato che Washington imporrà un dazio aggiuntivo del 25% su tutti i beni di origine indiana a partire da mercoledì, aumentando la pressione commerciale sulla nazione asiatica.

Le esportazioni indiane dovranno affrontare dazi statunitensi fino al 50% – tra i più alti imposti da Washington – dopo che il presidente Donald Trump ha annunciato dazi aggiuntivi come punizione per gli acquisti di petrolio russo da parte di Nuova Delhi, riporta Reuters.

I nuovi dazi si applicheranno alle merci in entrata negli Stati Uniti per il consumo o ritirate dai magazzini per il consumo, secondo la notifica del Dipartimento per la Sicurezza Interna. La rupia indiana si è indebolita dello 0,2%, attestandosi a 87,75 per dollaro USA nelle prime contrattazioni, nonostante il dollaro statunitense abbia perso terreno rispetto a molte altre valute.

Il consigliere commerciale della Casa Bianca, Peter Navarro, e il Segretario al Tesoro statunitense, Scott Bessent, hanno accusato l’India di finanziare indirettamente la guerra della Russia contro l’Ucraina, aumentando gli acquisti di petrolio russo, e hanno affermato che questo deve cessare. Bessent, all’inizio di questo mese, ha affermato che l’India stava traendo profitto dal forte aumento degli acquisti di petrolio russo, che ora rappresenta il 42% delle importazioni totali di petrolio dell’India, rispetto a meno dell’1% prima della guerra – un cambiamento che Washington ha definito inaccettabile.

Gli esportatori colpiti dai dazi riceveranno assistenza finanziaria e saranno incoraggiati a diversificare verso mercati alternativi, tra cui Cina, America Latina e Medio Oriente. Le associazioni di esportatori stimano che gli aumenti potrebbero interessare quasi il 55% degli 87 miliardi di dollari di esportazioni di merci dell’India verso gli Stati Uniti, avvantaggiando al contempo concorrenti come Vietnam, Bangladesh e Cina.

Un dazio prolungato del 50% potrebbe pesare sull’economia indiana e sui profitti aziendali, provocando i più drastici declassamenti degli utili in Asia, anche se i tagli fiscali interni proposti attutiranno in parte il colpo. Capital Economics ha affermato la scorsa settimana che, se i dazi statunitensi dovessero entrare in vigore, il colpo alla crescita economica dell’India sarebbe di 0,8 punti percentuali sia quest’anno che il prossimo.

Il Ministro degli Esteri S. Jaishankar ha dichiarato la scorsa settimana che i colloqui commerciali erano in corso e che la preoccupazione di Washington per gli acquisti di petrolio dalla Russia non era applicata allo stesso modo ad altri importanti acquirenti come la Cina e l’Unione Europea. Finora non ci sono direttive da parte del governo in merito agli acquisti di petrolio dalla Russia. Le aziende continueranno ad acquistare petrolio in base a fattori economici, hanno affermato tre fonti del settore della raffinazione.

All’inizio di quest’anno, dopo cinque round di negoziati commerciali, i funzionari indiani si sono detti fiduciosi di ottenere un accordo favorevole con gli Stati Uniti e avevano persino segnalato ai media che i dazi avrebbero potuto essere limitati al 15%.

I funzionari di entrambe le parti hanno affermato che un mix di errori di valutazione politica, segnali mancati e amarezza ha fatto fallire l’accordo tra la più grande e la quinta economia mondiale, il cui commercio bilaterale vale oltre 190 miliardi di dollari.

Il Primo Ministro indiano Narendra Modi ha promesso di non compromettere gli interessi degli agricoltori del Paese, anche a costo di pagare un prezzo elevato. Modi sta anche adottando misure per migliorare i rapporti con la Cina, con la sua prima visita in sette anni prevista per la fine del mese, riporta BneIntelliNews

Modi ha dichiarato che il suo governo non si sarebbe piegato alle pressioni degli Stati Uniti, in vista dell’entrata in vigore dei dazi sui prodotti indiani. Parlando ad Ahmedabad, Modi ha detto ad agricoltori, commercianti e piccoli imprenditori che i loro interessi sarebbero rimasti la sua priorità nonostante le crescenti tensioni commerciali globali.

Sebbene Nuova Delhi e Washington fossero vicine alla conclusione di un patto di libero scambio o almeno di un accordo commerciale di una certa portata nel febbraio 2025, nei mesi successivi tutti questi progressi sono andati praticamente persi e le relazioni bilaterali si sono bloccate, se non addirittura regredite.

Il Ministero del Commercio e dell’Industria indiano ha preparato una serie di misure di ritorsione contro i prodotti agricoli e siderurgici statunitensi. I funzionari hanno indicato che le contro-tariffe coprirebbero importazioni per un valore di circa 16,7 miliardi di rupie, pari a 240 milioni di dollari.

L’India aveva precedentemente rinviato l’attuazione di questi dazi durante i colloqui, ma il fallimento delle discussioni ha spinto Nuova Delhi a riconsiderare la questione. I commenti di Modi hanno sottolineato la resilienza, affermando che il suo governo continuerà a rafforzare la propria capacità di resistere agli shock esterni. Ha sottolineato che l’amministrazione non permetterà che piccole imprese, agricoltori o allevatori di bestiame subiscano danni, anche se la pressione esterna dovesse intensificarsi.

Lucia Giannini

