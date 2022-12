INDIA. Nuova Delhi ha nuovi sbocchi sui mercati russi

L’India ha fornito a Mosca una lista di prodotti indiani per l’accesso ai mercati russi, ha dichiarato il 5 dicembre il ministro degli Esteri indiano, Subrahmanyam Jaishankar.

La mossa arriva in un momento in cui Nuova Delhi vuole ridurre il suo crescente deficit commerciale con la Russia e mentre Mosca si trova ad affrontare una forte carenza di alcuni materiali cruciali a seguito delle sanzioni occidentali, riporta AF.

La settimana scorsa, Mosca ha inviato all’India un elenco di oltre 500 prodotti da consegnare, tra cui parti di automobili, aerei e treni, mentre le sanzioni seguite all’invasione dell’Ucraina da parte della Russia ne comprimono la capacità di mantenere in funzione industrie vitali.

La Russia è stata per decenni il principale fornitore di attrezzature militari dell’India ed è il quarto mercato per importanza per i prodotti farmaceutici indiani.

Ma con l’aumento degli acquisti indiani di petrolio russo e delle spedizioni di carbone e fertilizzanti, la nazione dell’Asia meridionale sta cercando un modo per riequilibrare gli scambi.

«Abbiamo fornito ai russi una serie di prodotti in cui crediamo di essere molto competitivi e che riteniamo debbano avere accesso al mercato russo», ha detto Jaishankar ai giornalisti durante un briefing con la sua controparte tedesca Annalena Baerbock, in visita in India. Il ministro ha aggiunto che le discussioni sull’espansione degli scambi commerciali sono in corso da tempo, anche prima dell’invasione dell’Ucraina da parte della Russia il 24 febbraio scorso.

«Vedremo dove c’è una domanda e un’offerta e dove c’è un accordo. Penso che gran parte di ciò sarà determinato dal mercato», ha aggiunto Jaishankar. Il governo del primo Ministro Narendra Modi non si è unito ai Paesi occidentali nel criticare apertamente Mosca per la guerra in Ucraina e ha aumentato notevolmente gli acquisti di petrolio russo che hanno attutito l’impatto delle sanzioni.

Durante una visita a Mosca a novembre, Jaishankar ha affermato che l’India deve incrementare le esportazioni verso la Russia per bilanciare il commercio bilaterale che ora è inclinato verso la Russia.

Maddalena Ingrao