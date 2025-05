INDIA. Nuova Delhi boicotta il turismo verso Ankara

Il rinnovato conflitto tra Pakistan e India nelle ultime settimane ha evidenziato il suo forte legame con la Turchia, con le due nazioni a maggioranza musulmana che rafforzano i rapporti sull’approvvigionamento di armi che potrebbero danneggiare le relazioni di Ankara con Nuova Delhi.

La Turchia, insieme a Cina e Azerbaigian, è stata uno dei pochi paesi ad schierarsi apertamente con il Pakistan durante l’acuto conflitto di quattro giorni con l’India, durato fino al 10 maggio, quando è stato annunciato un accordo di cessate il fuoco, attenuando i timori di una guerra a tutti gli effetti. Gli scontri transfrontalieri hanno causato 51 morti tra il Pakistan e almeno 16 morti tra l’India, riporta Nikkei.

In risposta al sostegno attivo di Ankara a Islamabad, legate profondamente come testimoniato esempio dall’utilizzo di piloti turchi sui jet turchi all’indomani del fallito golpe e dell’epurazione nei ranghi dell’Aeronautica, l’India ha invitato a boicottare i viaggi in Turchia per poi passare ad una rottura più ampia, con New Delhi che ha interrotto i legami con aziende e università turche.

Giovedì scorso, l’India ha vietato all’azienda turca Celebi di operare nei suoi aeroporti, citando preoccupazioni per la sicurezza nazionale, un’accusa che l’azienda ha negato, riporta la Bbc.

Diverse università indiane, tra cui la Jawaharlal Nehru University, la Jamia Millia Islamia e la Maulana Azad National Urdu University, hanno anche sospeso i rapporti accademici con le istituzioni turche.

Celebi, che gestiva i servizi di terra in importanti aeroporti come Delhi e Mumbai, è stata formalmente messa da parte, in linea con gli ordini del Ministero dell’Aviazione federale indiano.

Il Ministro di Stato indiano per l’Aviazione ha dichiarato in un post su X che negli ultimi giorni il governo ha ricevuto richieste da tutto il Paese di vietare l’attività dell’azienda. “Riconoscendo la gravità della questione e la necessità di proteggere gli interessi nazionali, abbiamo preso atto di queste richieste. Il Ministero dell’Aviazione Civile ha revocato l’autorizzazione di sicurezza alla suddetta compagnia”, ha dichiarato il Ministro.

Secondo Bloomberg, Celebi ha dichiarato che perseguirà tutti i rimedi “amministrativi e legali” per “chiarire” le accuse e chiedere l’annullamento dell’ordinanza. La società ha anche definito “ingiusta” la revoca dell’autorizzazione di sicurezza.

“La nostra azienda e le nostre controllate non si assumono alcuna responsabilità per eventuali interruzioni, ritardi o impatti negativi sulle operazioni aeroportuali e sul traffico aereo civile in India”.

La scorsa settimana sono scoppiati scontri mortali tra India e Pakistan dopo che Delhi ha lanciato attacchi aerei contro il suo vicino, affermando che ciò era in risposta al mortale attacco di Pahalgam nel Kashmir amministrato dall’India. Il Pakistan ha negato qualsiasi coinvolgimento nell’incidente. Turchia e Azerbaigian si sono affrettati a sostenere il Pakistan dopo l’azione militare dell’India: Ankara ha lanciato l’allarme per una “guerra totale”, mentre Baku ha condannato gli attacchi di Delhi.

Le conseguenze hanno scatenato un’ondata di reazioni negative, con appelli al boicottaggio contro la Turchia e l’Azerbaigian che hanno guadagnato terreno sui social media e sono stati ripresi da importanti leader politici. Il boicottaggio ha acquisito slancio dopo la diffusione di notizie sull’uso di droni turchi da parte del Pakistan contro l’India.

Rajeev Chandrasekhar, ex ministro federale e membro del Bharatiya Janata Party (BJP) del Primo Ministro Narendra Modi, ha dichiarato: “Ogni indiano che lavora sodo e viaggia all’estero come turista capisce oggi che la sua rupia guadagnata con fatica non dovrebbe essere spesa per coloro che aiutano i nemici del nostro Paese”.

Gli appelli al boicottaggio sui social media hanno avuto un impatto immediato, con i siti di viaggio indiani che hanno segnalato un forte aumento delle cancellazioni la scorsa settimana, con prenotazioni per Azerbaigian e Turchia in calo del 60%, e cancellazioni aumentate del 250%.

La maggior parte dei siti di viaggi consente ancora le prenotazioni, ma alcuni stanno scoraggiando i viaggi, con promozioni e sconti sui voli per Turchia e Azerbaigian ritirati silenziosamente.

Secondo i dati ufficiali, 330.100 indiani hanno visitato la Turchia nel 2024, rispetto ai 274.000 del 2023. Anche l’Azerbaigian ha registrato un aumento, con quasi 244.000 arrivi indiani lo scorso anno. Nonostante l’aumento dei numeri, gli indiani rappresentavano meno dell’1% dei visitatori stranieri in Turchia nel 2024, una quota modesta con un impatto limitato sulle entrate turistiche complessive. Al contrario, rappresentavano quasi il 9% degli arrivi stranieri in Azerbaigian.

Dopo la pandemia, la Turchia e l’Azerbaigian sono diventati popolari tra i viaggiatori indiani per la loro convenienza, la vicinanza e le esperienze di tipo europeo a costi inferiori. Negli ultimi anni, le compagnie aeree low cost hanno incrementato l’accesso con voli diretti.

Alcuni utenti dei social media stanno promuovendo destinazioni alternative come la Grecia, ma i siti di viaggio non segnalano un picco significativo di interesse.

Tommaso Dal Passo

