INDIA. Nobel e pace: ecco perché Modi e Trump hanno litigato

Con il recente vertice della Shangai Cooperation Organization, sembra del tutto infranto l’idillio tra Narendra Modi e Donald Trump. Modi è stato a braccetto con Xi Jinping, ha parlato per oltre un’ora con Vladimir Putin, e Nuova Delhi continua a comprare gas e petrolio russo.

Eppure non era iniziata così: il rapporto tra Modi e Trump era improntato stima reciproca e amicizia.

Dopo la sua rielezione Modi si era complimentato e fiducioso, si era recato a Washington per incontrare Trump pochi giorni dopo il suo ritorno in carica. L’incontro non andò bene, riporta The Conversation.

Alla vigilia dell’incontro, Modi fu imbarazzato dalle immagini sconvolgenti di cittadini indiani, ammanettati e incatenati, deportati dagli Stati Uniti a bordo di un aereo militare.

Nello Studio Ovale, promise di acquistare più armi, petrolio e gas dagli Stati Uniti e chiese a Trump di non imporre dazi punitivi all’India. Ma non ci riuscì. Poche settimane dopo, Trump annunciò che l’India sarebbe stata colpita da un dazio del 27%, molto più alto del 10% imposto alla Cina, a meno che non fosse riuscita a negoziare qualcosa di meglio.

Nuova Delhi iniziò a parlare di nuovo di commercio. Il vicepresidente J.D. Vance si recò in India a fine aprile ed entrambe le parti si dichiararono favorevoli a un accordo. Ma durante la visita, il 22 aprile, terroristi uccisero 26 persone, per lo più turisti indù, in Kashmir. Il governo Modi si è impegnato a rispondere con la forza, come aveva fatto in passato dopo incidenti simili: accusò il Pakistan e lo attaccò.

Il 7 maggio, l’India ha bombardato quelli che, a suo dire, erano campi di militanti in Pakistan e nel Kashmir amministrato dal Pakistan. Era l’Operazione Sindoor. Ne è seguito un conflitto in rapida escalation e imprevedibile, con entrambe le parti, dotate di armi nucleari, che hanno utilizzato droni e missili per attaccarsi a vicenda.

La mattina del 10 maggio, i due paesi concordano un cessate il fuoco. Prima che il governo indiano o quello pakistano avessero la possibilità di dire qualcosa, Trump è intervenuto per prendersi il merito.

Sui social media, ha annunciato che entrambe le parti avevano raggiunto un accordo. Il giorno dopo ha affermato che presto si sarebbero incontrate con lui come mediatore per trovare una soluzione al conflitto del Kashmir.

Islamabad ha esultato per questo risultato. Nuova Delhi, nel frattempo, era furiosa. L’India, da tempo, ritiene che la controversia sul Kashmir debba essere risolta bilateralmente, senza il coinvolgimento di terze parti.

Gli Stati Uniti hanno accettato questa posizione per oltre 20 anni: fino a Donald Trump. Questo ha messo Modi in difficoltà: desideroso di mantenere una partnership reciprocamente vantaggiosa ed evitare dazi punitivi, non voleva irritare Trump. Ma non poteva accettare le affermazioni di Trump senza mettere da parte un principio fondamentale della politica indiana.

Così, Modi ha chiamato Washington e ha spiegato che non avrebbe accettato una mediazione sul Kashmir.

Nel frattempo, il Pakistan ha visto l’opportunità di guadagnarsi il favore di Washington e creare una frattura tra Stati Uniti e India.

Riconoscendo che Trump ambisce al Premio Nobel per la Pace, Islamabad lo ha candidato per il suo presunto ruolo nella fine del conflitto. Entusiasta, Trump ha chiamato Modi il 17 giugno e gli ha chiesto di fare lo stesso e di fermarsi a Washington sulla via del ritorno dal vertice del G7 in Canada e di incontrare il capo di stato maggiore pakistano, Asim Munir, in visita a Washington.

Secondo quanto riportato dal New York Times, questa è stata la classica goccia che ha fatto traboccare il vaso: Modi ha rifiutato categoricamente entrambe le richieste.

DI fatto ha rotto con Trump che indispettito, ha risposto punendo l’India per aver continuato ad acquistare petrolio russo, aumentando i dazi al 50% e rinviando i colloqui commerciali.

Con le relazioni tra Stati Uniti e India a dir poco tese, Nuova Delhi ha stabilizzato i suoi rapporti con la Cina. Modi si è recato in Cina, al vertice SCO di Tienjin, per perseguire questo obiettivo, stringendo la mano al presidente Xi Jinping, [METTERE LINK 1A stringendo la mano al presidente Xi Jinping] anche se c’è ancora poca fiducia tra India e Cina.

Modi ha più fiducia nella Russia, storico partner di NuoQva Delhi. In Cina, Modi e il presidente russo Vladimir Putin avrebbero parlato per quasi un’ora nella limousine di Putin. E Modi ospiterà il leader russo per ulteriori colloqui in India entro la fine dell’anno.

India Cina e Russia sembrerebbero aver trovato un modus vivendi. A meno che Trump non cambi idea, mosso da considerazioni non personalistiche, la triade del Sud Globale sta modellando nuovi scenari strategici.

Antonio Albanese

