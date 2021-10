INDIA. Molti stati a rischio blackout

Stato dopo stato, l’India ha segnalato interruzioni di corrente mentre sta affrontando un’enorme crisi energetica. Se alcune misure urgenti e appropriate non vengono prese dal governo, molti stati potrebbero avere dei blackout.

Il carbone costituisce circa il 70% del mix elettrico dell’India e in una recente dichiarazione alla stampa, il ministero del Carbone ha cercato di rassicurare il pubblico che il carbone era disponibile in abbondanza nel paese per soddisfare la domanda delle centrali elettriche. Qualsiasi timore di un’interruzione della fornitura di energia era del tutto fuori luogo, riporta Asia Times.

«Lo stock di carbone alla fine della centrale elettrica è di circa 7,2 milioni di Lakh, sufficienti per il requisito di 4 giorni, e che la fine di Coal India Limited è più di 40 milioni di tonnellate, che vengono fornite alle centrali elettriche» ha detto il Ministero nella dichiarazione.

Il Ministero indiano ha anche detto che la produzione nazionale di energia basata sul carbone è cresciuta di quasi il 24% quest’anno, fino al settembre 2021, sulla base di un robusto rifornimento da parte delle compagnie del carbone. Il requisito medio giornaliero di carbone alle centrali elettriche è di circa 1,85 milioni di tonnellate al giorno, mentre la fornitura giornaliera di carbone è stata di circa 1,75 milioni di tonnellate al giorno.

A causa di una stagione monsonica prolungata, le forniture sono state limitate. Il carbone disponibile nelle centrali elettriche è un materiale rotabile che viene rifornito giornalmente dalle forniture delle aziende. Pertanto, qualsiasi timore di esaurimento delle scorte di carbone alla fine della centrale elettrica è errato, ha detto il ministero. Quest’anno, il rifornimento domestico del carbone ha sostituito le importazioni in maniera sostanziale, ha poi aggiunto.

Tuttavia, la situazione sul terreno non è quella che il ministero sostiene – in effetti, ma sarebbe il contrario. In India, delle 135 centrali elettriche che dipendono dal carbone per l’elettricità, più di 70 stanno affrontando una crisi. Secondo i media, 20 hanno già chiuso e altre seguiranno nei prossimi giorni se il carbone non sarà reso disponibile.

La situazione è diventata così grave che alcuni stati, come la capitale Delhi, Rajasthan, Punjab, Kerala, Maharashtra, Uttar Pradesh, Madhya Pradesh, Jharkhand, Andhra Pradesh e Tamil Nadu, hanno già fatto ricorso a tagli di elettricità o sono sul punto di annunciare tagli massicci nella fornitura di elettricità.

Secondo i media, un gran numero di centrali termiche sono a pochi giorni dall’esaurimento del carbone. I fattori principali alla base dell’aumento della domanda di elettricità e della crisi del rifornimento di carbone è che le importazioni di carbone sono state colpite a causa della pandemia, le miniere forse hanno rallentato la produzione a causa dei blocchi ed è probabile che la pioggia pesante abbia interrotto sia la produzione che il rifornimento.

L’India ha anche registrato uno spostamento verso l’energia termica, la cui quota è salita dal 62% al 68% recentemente. Quindi la domanda di carbone era aumentata bruscamente, e le miniere non erano pronte a fornire questa improvvisa impennata.

E non è solo il settore industriale che rischia di essere colpito, ma anche l’agricoltura e i consumatori domestici; in India, la semina delle colture invernali inizia da novembre, e se la situazione non migliora, sarà difficile per gli agricoltori irrigare i loro campi.

Anche i consumatori domestici avrebbero problemi, dato che questo è il periodo dei festival in India e la festa delle luci, Diwali, è il 4 novembre. Durante questo festival, che di solito dura cinque giorni, le persone illuminano l’interno e l’esterno delle loro case.

Antonio Albanese