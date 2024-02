INDIA. Modi vuole mettere i dazi elettronici e spaventa i produttori di chip

L’India è pronta a sostenere una richiesta di dazi sul commercio elettronico digitale transfrontaliero e sui trasferimenti di dati, in un prossimo incontro sul commercio globale – una mossa che ha spaventato i giganti globali dei chip.

Il governo indiano guidato da Narendra Modi ha affermato che i beni fisici come libri e video, un tempo regolati dalle regole tariffarie tradizionali, sono ora disponibili come servizi digitali e dovrebbero essere soggetti a dazi, riporta AF.

I paesi in via di sviluppo si trovano ad affrontare una massiccia perdita di entrate potenziali con tali importazioni dai paesi sviluppati in aumento, sostiene l’India.

Ma un consorzio globale di gruppi dell’industria dei semiconduttori ha avvertito l’India che la sua posizione soffocherà la propria industria di progettazione di chip.

I dazi sui trasferimenti di dati “ostacolerebbero anche gli sforzi dell’India per far avanzare la sua industria dei semiconduttori e attrarre investimenti nei semiconduttori”, ha scritto il World Semiconductor Council, Wsc, a Narendra Modi.

Il Wsc comprende associazioni dell’industria dei chip in regioni come gli Stati Uniti e la Cina, che rappresentano sostenitori dei chip come Qualcomm, Intel, AMD e Nvidia.

L’avvertimento del gruppo arriva prima di una riunione dell’Organizzazione mondiale del commercio che si terrà ad Abu Dhabi all’inizio del prossimo anno e vedrà discussioni su diverse questioni legate al commercio.

Tra i temi all’ordine del giorno figura una moratoria in vigore dal 1998 sull’applicazione di dazi sulle trasmissioni elettroniche.

Mentre gli Stati Uniti e l’Europa spingono per estendere la moratoria, i paesi in via di sviluppo come India, Sud Africa e Indonesia si oppongono a qualsiasi estensione.

Se non verrà raggiunto un accordo, la moratoria scadrà quest’anno. Il crollo della moratoria significherebbe tariffe sul commercio elettronico digitale e un numero innumerevole di trasferimenti di dati di progettazione dei chip tra paesi, aumentando i costi e peggiorando la carenza di chip, ha affermato il Wsc nella sua lettera.

Il settore dei chip è un elemento chiave dell’agenda di Modi per stimolare la crescita economica dell’India, con un pacchetto di incentivi da 10 miliardi di dollari in atto per rilanciare il settore.

Il Wsc ha inoltre sottolineato che “oltre il 20% della forza lavoro mondiale impegnata nella progettazione di semiconduttori ha sede in India”.

Nella lettera, il Wsc ha anche esortato l’India a lavorare per un accordo Wto per vietare permanentemente ai paesi di sottoporre dati e strumenti digitali transfrontalieri a dazi e procedure doganali.

Il sostegno dell’India al rinnovo della moratoria “invierà un forte segnale alle aziende di semiconduttori che l’India è un ambiente favorevole agli investimenti”, ha scritto Wsc.

