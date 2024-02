INDIA. Modi torna negli Emirati per contrastare Pechino

Il primo Ministro indiano Narendra Modi ha intrapreso un viaggio negli Emirati Arabi Uniti e in Qatar, cercando di aumentare la cooperazione economica e rafforzare i legami in Medio Oriente.

Il 13 febbraio, Modi ha incontrato il presidente degli Emirati Arabi Uniti Sheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan ad Abu Dhabi. Questo è stato il settimo viaggio di Modi negli Emirati Arabi Uniti da quando è entrato in carica nel 2014 e il terzo in otto mesi. «Ho sempre la sensazione che quando vengo qui, mi sento come se fossi tornato a casa», ha detto Modi al vertice, riporta Nikkei.

Sheikh Mohamed aveva visitato l’India a gennaio. “Gli Emirati Arabi Uniti e l’India sono uniti dalla nostra comune volontà di sviluppare il partenariato strategico bilaterale per ottenere ulteriori progressi e costruire un futuro migliore per i nostri popoli”, ha scritto dell’incontro di martedì su X.

I leader hanno firmato un patto per portare avanti gli sforzi per il corridoio economico India-Medio Oriente-Europa (IMEC), un’iniziativa presentata al vertice del G20 ospitato dall’India a settembre.

Il corridoio proposto collegherà l’India all’Europa attraverso il Medio Oriente, anche attraverso gli Emirati Arabi Uniti, l’Arabia Saudita e Israele, via ferrovia e via mare. Guidata dagli Stati Uniti, l’iniziativa ha lo scopo di contrastare l’iniziativa cinese di costruzione di infrastrutture Belt and Road.

Forti legami con gli Emirati Arabi Uniti sono cruciali per l’India, data la posizione strategica del paese del Golfo Persico all’interno dell’IMEC. Una più stretta cooperazione con i paesi del Golfo aumenterebbe anche la sicurezza energetica dell’India.

La spinta arriva quando la Cina ha aumentato il suo coinvolgimento in Medio Oriente, inclusa la mediazione di un accordo per ripristinare i rapporti diplomatici tra Arabia Saudita e Iran. L’India sta cercando di aumentare la propria influenza nella regione e di frenare la Cina, consolidandosi come la voce del Sud del mondo.

Oltre all’energia, l’India sta collaborando più strettamente con gli Stati del Golfo anche su altri tipi di commercio, investimenti e diplomazia. Nel febbraio 2022, l’India e gli Emirati Arabi Uniti hanno firmato un accordo di partenariato economico globale che ha eliminato le tariffe su quasi l’80% delle merci: il primo accordo di questo tipo firmato dagli Emirati Arabi Uniti.

L’ultimo viaggio di Modi negli Emirati Arabi Uniti ha prodotto un nuovo memorandum d’intesa per espandere la cooperazione commerciale. Secondo il Ministero del Commercio indiano, il commercio bilaterale annuale ha raggiunto gli 85 miliardi di dollari, rendendo gli Emirati Arabi Uniti il terzo partner commerciale dopo Stati Uniti e Cina. L’India è anche tra i maggiori esportatori verso gli Emirati Arabi Uniti e acquirenti di petrolio degli Emirati.

Durante il viaggio di Modi negli Emirati Arabi Uniti a luglio 2023, i paesi hanno concordato di condurre gli scambi commerciali nelle proprie valute invece che nel dollaro. Miravano a rafforzare il commercio bilaterale riducendo i costi di transazione.

Modi ha anche visitato il Qatar durante il suo attuale viaggio per incontrare il suo leader, lo sceicco Tamim Bin Hamad Al Thani per discutere di energia e investimenti.

L’India offre opportunità anche per i paesi del Medio Oriente: ospita la popolazione più numerosa del mondo e la sua economia continua a crescere. Invia milioni di lavoratori negli Emirati Arabi Uniti, che fanno affidamento sugli stranieri per la maggior parte del loro lavoro.

Si dice che gli indiani costituiscano 3,5 milioni dei 10 milioni di persone che vivono negli Emirati Arabi Uniti. Molte aziende indiane si stanno insediando nel paese.

L’Arabia Saudita prevede di investire 100 miliardi di dollari in India. Il ministro saudita per gli investimenti Khalid Al-Falih a settembre ha espresso interesse a creare un ufficio per il fondo sovrano saudita nel Gujarat, lo stato di origine di Modi.

Sebbene gli Emirati Arabi Uniti e l’Arabia Saudita abbiano tradizionalmente apprezzato i legami con gli Stati Uniti, hanno riequilibrato la loro diplomazia per concentrarsi maggiormente su paesi come India, Cina e Russia. Sono pronti ad unirsi al gruppo BRICS, che comprende Brasile, Russia, India, Cina e Sud Africa.

Tommaso Dal Passo

Segui i nostri aggiornamenti su Spigolature geopolitiche: https://t.me/agc_NW e sul nostro blog Le Spigolature di AGCNEWS: https://spigolatureagcnews.blogspot.com/