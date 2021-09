INDIA. Modi cerca di spezzare l’isolamento sugli sviluppi afgani

I media dell’establishment indiano hanno pubblicizzato la telefonata del primo ministro Narendra Modi con il presidente russo Vladimir Putin il 24 agosto nel disperato tentativo di distrarre l’attenzione dall’isolamento di Delhi sulla situazione afgana.

La disperazione di aggrapparsi a qualsiasi cosa deriva dal completo collasso della politica afgana dell’India. La narrativa del governo sull’Afghanistan si è rivelata profondamente sbagliata, riporta Asia Times.

Putin ha accolto la richiesta di Modi di stabilire «un canale bidirezionale per consultazioni permanenti» sulla questione afgana. La Russia è sempre stata aperta a tale cooperazione con l’India, ma il governo Modi ha dato la priorità alla partnership dell’India con gli Stati Uniti. Soprattuto a livello mediatico: Putin sarebbe d’accordo, apparentemente, con la valutazione di Modi che il Pakistan sfrutterà l’ascesa dei Talebani a Kabul per alimentare il terrorismo nella regione e che Mosca avrebbe agito con Nuova Delhi nel riconoscimento dell’Emirato Islamico.

Questo è chiaramente un caso mediatico limite che potrebbe aver messo in serio imbarazzo il Cremlino. Mosca ha un approccio di livello basso verso le relazioni con l’India e il Pakistan. Nel calcolo russo, il Pakistan figura come un partner serio con il potenziale di aiutare a promuovere alcuni degli interessi principali della Russia nella regione eurasiatica in un modo che l’India non può o non potrà mai, data la sua quasi-alleanza con gli Stati Uniti.

Le politiche dell’India sono sempre più in contrasto con gli interessi vitali e le preoccupazioni principali della Russia. L’India è nel Quad, strumento di contenimento degli Stati Uniti verso la Cina e la Russia. La leadership russa al più alto livello ha ripetutamente avvertito Nuova Delhi che Mosca non è soddisfatta degli sforzi degli Stati Uniti per creare un blocco di paesi dell'”Indo-Pacifico” per contenere la Cina e la Russia. Ma le preoccupazioni della Russia non solo sono cadute nel vuoto, ma il governo Modi è entusiasta del Quad dei suoi incontri regolari a livello di vertice.

Mentre Islamabad è desiderosa di promuovere più stretti legami con Mosca. Per quanto riguarda l’Afghanistan, il Pakistan ha facilitato senza esitazione i contatti tra i funzionari russi e i talebani, che ora mettono Mosca in buona posizione. Mentre Delhi rimane ancorata all’idea datata che i Talebani siano solo un’estensione pakistana, Mosca vede i Talebani come un’autentica entità afghana con un ruolo legittimo da svolgere nella politica principale del paese. Così l’impegno con i talebani è un elemento centrale della politica afghana della Russia.

Putin ha avuto una chiamata con il primo Ministro pakistano Imran Khan riguardo alla situazione afgana solo un giorno dopo la sua conversazione con Modi. La lettura russa mostra un alto grado di convergenza tra Mosca e Islamabad sulla via da seguire in Afghanistan. Putin e Imran Khan «hanno concordato di coordinare gli approcci alla questione afgana sia in formato bilaterale che multilaterale» e di «utilizzare le capacità dell’Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai per garantire la stabilità regionale e la lotta contro il terrorismo e la minaccia della droga».

Un recente commento cinese ha segnalato che “lo stretto coordinamento della Cina e gli interessi condivisi con la Russia giocheranno anche un ruolo importante nei potenziali sforzi di ricostruzione in Afghanistan…. Nella situazione dell’Afghanistan, la Cina e la Russia hanno mantenuto una stretta comunicazione e hanno interessi comuni nella pace e nello sviluppo in Afghanistan, il che rende i due paesi i principali attori e partner negli sforzi di ricostruzione dell’Afghanistan, in netto contrasto con l’intenzione degli Stati Uniti di seminare il caos nel paese».

Nuova Delhi riponeva grandi speranze negli Stati Uniti per rilanciare il Grande gioco in Afghanistan con un occhio allo Xinjiang e al Pakistan, ma Washington ha “scaricato” Delhi e ha iniziato a cercare un rinnovato rapporto con i talebani, come dimostrano i possibili contatti in funzione anti Daesh.

La telefonata di Modi con Putin era un tentativo disperato di mitigare l’isolamento regionale dell’India. Putin ha capito e ha fatto la sua parte, pur proteggendo i crescenti legami della Russia con il Pakistan.

